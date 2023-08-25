Усик проти Дюбуа — усе, що тобі треба знати про поєдинок: дата, час, місце, що на кону та які прогнози букмекерів

Бій Олександра Усика та Деніеля Дюбуа — одна з тих спортивних подій, що приковує увагу мільйонів по всьому світу. Боксерський поєдинок важливий для кар’єри Усика, адже він захищатиме свої чемпіонські титули.

Ми розповімо, коли та де відбудеться поєдинок Олександра Усика та Деніеля Дюбуа, за що битимуться боксери, що означають титули українця та які прогнози букмекерів.

Коли та де буде бій Усика та Дюбуа

Боксерський поєдинок Олександра Усика та Деніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня 2023 року на стадіоні Тарчинські Арена у Вроцлаві (Польща).

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Вечір боксу розпочнеться о 19:00. В андеркарді виступлять Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз та інші українські боксери. Головна подія вечора розпочнеться після 23:00 за київським часом.

Де дивитися бій Усика та Дюбуа в Україні

В Україні бій між Усиком та Дюбуа транслюватиме MEGOGO. Поєдинок можуть подивитися користувачі з передплатою Легка, Оптимальна, Максимальна та Спорт.

Деніель Дюбуа: що відомо про суперника Усика

Британському боксеру Деніелю Дюбуа менш як за два тижні виповниться 26 років. Він є чемпіон світу за версією WBA (World Boxing Association) у важкій вазі. Цей бій буде першим для британця з грудня 2022 року. Тоді британський боксер переміг Кевіна Лерена, але пошкодив хрестоподібні зв’язки коліна.

Дюбуа є першим у черзі з трьох претендентів на бій за чемпіонські пояси українця. Боксер, що утримує регулярний титул WBA, мав лише одну поразку серед 20 боїв на професійному рівні.

За що битимуться Усик та Дюбуа

На кону в боксерському поєдинку між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа стоять пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик.

Для українця це другий обов’язковий захист титулів у суперважкій вазі. На професійному рингу Усик провів 20 боїв та не мав жодної поразки. 13 перемог українець здобув нокаутом.

Що означають титули у боксі

Олександр Усик є чемпіоном світу у надважкій вазі та має пояси за IBF, WBO, WBA та IBO. Але не всі знають, що це за літери.

WBA (World Boxing Association) — Світова боксерська асоціація. Найстаріша боксерська асоціація з тих, що зараз існують, і найзначніша. З неї з’явилися інші, зокрема IBF та WBC.

Має кілька чемпіонських титулів:

Тимчасовий чемпіон – боксер, який посідає перший номер рейтингу WBA;

Регулярний – боксер, який завоював пояс у бою проти суперника, обраного WBA, та зобов’язаний його захищати від претендентів, яких також обирає WBA;

Суперчемпіон – має чемпіонський пояс WBA та чемпіонський пояс будь-якої іншої асоціації з “великої четвірки”, зобов’язаний захищати титул раз на два роки, претендентом може стати навіть не чемпіон.

Крім основного, чемпіонського поясу WBA має майже 20 регіональних титулів.

IBF (International Boxing Federation) — Міжнародна боксерська федерація. У IBF є одна важлива відмінність від інших організацій: захищати чемпіонський титул треба не раз на рік, а раз на дев’ять місяців. Окрім основного поясу, є ще близько десятка регіональних титулів.

WBO (World Boxing Organization) — Світова боксерська організація. Наймолодша з основних організацій була створена у 1988 році. Має один основний чемпіонський пояс.

IBO (International Boxing Organization) — Міжнародна боксерська організація. Вона була заснована в 1988 році, має автоматичну систему, що здійснює розрахунок рейтингу кожного боксера. Застосування такої системи необхідне виключення людського чинника й об’єктивності під час визначення рівня кожного учасника.

Утім, чотирма основними титулами для чемпіонів вважаються WBA, WBO, IBF та WBC.

WBC (World Boxing Council) — Світова боксерська рада, яка з’явилася в 1963 році.

Якщо боксер має усі чотири титули, його вважають істинним чемпіоном. Якщо боксер здобуває три пояси з чотирьох, він вважається абсолютним чемпіоном світу. Звання це неофіційне і ніде не прописане.

Що відомо про Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик почав займатися боксом з 15 років. У 2006 році він дійшов до півфіналу кубка Європи. Після цього перейшов до напівважкої вагової категорії, і у 2008 році завоював у Болгарії Кубок Стренджа.

У 2008 році брав участь у літніх Олімпійських іграх у Пекіні, але програв у другому турі італійцю. Після цієї поразки він повернувся до напівважкої ваги, але виграв чемпіонат Європи, тож мав змогу знову бути у важкій ваговій категорії.

А вже на Олімпійських іграх 2012 року здобув золото. Цього ж року перейшов на професійний ринг.

У 2014 провів перший титульний бій за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, у якому здобув перемогу.

22 липня 2018 року у фіналі турніру WBSS здобув перемогу над російським боксером Муратом Гасієвим і став абсолютним чемпіоном, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF та WBA, об’єднаний раніше чемпіонськими поясами за версіями WBO та WBC.

На початку 2019 року Усик перейшов до важкої вагової категорії. 25 вересня 2021 року переміг у важкій вазі Ентоні Джошуа. Тому Усик, згідно з одноголосним рішенням суддів, отримав чотири пояси WBA (Супер), IBF, WBO та IBO.

Але Джошуа вимагав реваншу. 20 серпня 2022 року відбувся поєдинок у Джидді (Саудівська Аравія). Бій був дуже напруженим. Але в останніх раундах Усик зміг змінити ситуацію на свою користь. Олександр Усик переміг у поєдинку-реванші з Ентоні Джошуа.

Хто з українців змагався за звання чемпіона світу в суперважкій вазі

Олександр Усик зміг стати третім українським боксером в історії, який виграв хоча б один чемпіонський титул у суперважкій вазі. До нього чемпіонами були брати Віталій та Володимир Клички.

Прогнози букмекерів на бій Усика та Дюбуа

Експерти майже одноголосно вважають, що Олександр Усик може перемогти Деніеля Дюбуа. Український боксер — фаворит серед спортивних аналітиків, які спираються на його досвід та навички. Тим паче, що Дюбуа перший відвів погляд у поєдинку поглядів, що може свідчити про його невпевненість перед чинним чемпіоном.

Перемога Усика оцінюється букмекерами високим котируванням 1,10, саме це і вказує на те, що він є фаворитом серед букмекерів. У випадку нічиєї, коефіцієнт на ставку Усік — Дюбуа становить 26,00, що відображає безперечну перевагу Усіка в очах експертів.

Показники на апсет із боку Дюбуа досягають рівня 7,00. Це дає нам змогу зрозуміти, що експерти бачать меншу ймовірність того, що Дюбуа здобуде перемогу.

Зараз українські спортсмени активно говорять про те, щоб не допускати росіян до змагань. Коли ті все-таки виступають як “нейтральні”, українці не хочуть тиснути їм руки. Раніше ми розповідали, як фехтувальницю Ольгу Харлан виключили із чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці.

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