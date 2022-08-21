Україна перемагає — Олександр Усик знову чемпіон! Дивись, як пройшов запеклий бій з Джошуа

Сьогодні вночі у Саудівській Аравії український боксер Олександр Усик вдруге переміг надсерйозного суперника — Ентоні Джошуа. І так захистив усі свої чемпіонські пояси (WBA Super, IBF, WBO та IBO).

Бій тривав 12 раундів. Жодного разу противники не відправили один одного в нокаут. Переможця судді визначали за очками. І знову, як і минулого разу, першість виборов український боксер.

Бій-реванш Усик присвятив Україні, Збройним Силам та всім, хто захищає нашу країну. На ринг він вийшов у шортах із написом Сімферополь, у чому багато хто прочитав тролинг росіян.

Транслювали подію у більш як 190 країнах світу. А після поєдинку Усика привітав президент України Володимир Зеленський.

Сам же Усик на пресконференції по завершенні заявив — Україна переможе, стане економічно успішною країною, привабливою для туристів! Світ він закликав розплющити очі на те, що відбувається в центрі Європи.

Зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищається від другої армії світу. Ще й накидуємо їм! Деякі люди недооцінюють когось. Розплющте очі, що відбувається у світі! Ми переможемо. Просто треба трошки часу на це, — сказав боксер.

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