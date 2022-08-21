Украина побеждает — Александр Усик снова чемпион! Смотри, как прошел ожесточенный бой с Джошуа

Сегодня ночью в Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик во второй раз победил сверхсерьезного соперника — Энтони Джошуа. И так защитил все свои чемпионские пояса (WBA Super, IBF, WBO и IBO).

Бой длился 12 раундов. Ни разу противники не отправили друг друга в нокаут. Победителя судьи определяли по очкам. И снова первенство завоевал украинский боксер.

Бой-реванш Усик посвятил Украине, Вооруженным Силам и всем, кто защищает нашу страну. На ринг он вышел в шортах с надписью Симферополь, в чем многие прочитали троллинг россиян.

Транслировали событие более чем в 190 странах мира. А после победы Усика поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Сам же Усик на пресс-конференции после боя заявил — Украина победит, станет экономически успешной страной, привлекательной для туристов! Мир он призвал открыть глаза на происходящее в центре Европы.

Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищается от второй армии мира. Еще и накидываем им! Некоторые люди недооценивают кого-то. Откройте глаза, что происходит в мире! Мы победим. Просто нужно немного времени для этого, — сказал боксер.

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