Бій Усик-Джошуа: коли відбудеться, прогнози букмекерів і що відомо про боксерів

Сьогодні, в ніч з 20 на 21 серпня пройде одна із головних боксерських подій 2022 року — бій Усик-Джошуа. Важливий він не лише для світу боксу — сам Олександр Усик у своєму Instagram назвав цей поєдинок “боєм за себе та за країну”.

Відомо, що Ентоні Джошуа програв українському боксеру у тогорічному бою в ніч проти 25 вересня, у Лондоні, та використав своє право на реванш, який і відбудеться сьогодні.

О котрій початок бою Усика проти Джошуа?

Бій-реванш за титул чемпіонату світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO між українським боксером-чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та британським боксером-професіоналом важковаговиком, колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа проходитиме в Джидді, Саудівська Аравія на ринзі в Король Абдалла Спортс Сіті.

Орієнтовний час початку бою — о 00:10 за київським часом.

На кону стоятимуть всі титули, які минулого року Усик відібрав в Джошуа та пояс журналу The Ring.

Бій Усик-Джошуа — де дивитись

Переглянути поєдинок можна буде на телеканалі 2+2 та регіональних каналах Суспільного, а також на Megogo та YouTube-каналі Олександра.

Ставки букмекерів на бій Усика з Джошуа

Експерти в думках одноголосні — Усик є фаворитом у рематчі проти Джошуа. Ставки на перемогу Усика складають 1,55 — тоді як на Джошуа припадає 3,05.

Варто зазначити, що перед боєм у 2021 році все було абсолютно навпаки — фаворитом букмекерів став Джошуа.

Олександр Усик

Усик є чинним чемпіоном світу у надважкій вазі. Після виграшного бою у Лондоні Усик мав зійтися з Джошуа у бої-реванші наприкінці квітня 2022 року. Проте російське вторгнення до України відтягнули дату реваншу на невизначений термін — Олександр пішов до лав ТрО.

Все ж у березні Олександр заявив, що планує виїхати з України для підготовки до бою з Ентоні Джошуа. Дату переносили з кінця червня та середини липня, але остаточним рішення було обрано 20 серпня 2022 року.

Декілька днів тому стало відомо, що окрім титулів WBA (Super), WBO, IBF та IBO, якими володів українець, на кону поєдинку буде також і чемпіонський пояс журналу The Ring.

Ентоні Джошуа

Торішній програш став для боксера-важковаговика складним випробуванням: його кар’єра зазнала шкоди. За оцінками фахівців, Ентоні Джошуа був фаворитом, але під час бою він видавався малорухливим та викидав надто мало ударів, на відміну від Усика, який постійно бив по опоненту.

Джошуа вдруге втратив титули IBF, WBA, WBO та IBO, а Олександр Усик став новим об’єднаним чемпіоном. Для британського боксера сьогоднішній поєдинок буде вирішальним для його кар’єри.

Перемога 20 серпня — останній шанс закріпиться в очах боксерської аудиторії як справжній чемпіон.

Якщо він програє Усику, то як справжнього чемпіона його вже ніхто не вважатиме, а боротьба боксера проти Ф’юрі буде програна вщент. За Джошуа можливо закріпиться статус “підбирача поясів” до кінця боксерської кар’єри.

Попри складну підготовку та тягар відстояти титул чемпіона світу, Олександр Усик не втрачає патріотизму та теплих почуттів до своєї країни і її народу. Нещодавно спортсмен відвідав у лікарні хлопчика, який є його відданим вболівальником!

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