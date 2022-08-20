Бой Усик-Джошуа: когда будет, прогнозы букмекеров и что известно о боксерах

Сегодня, в ночь с 20 на 21 августа, пройдет одно из главных боксерских событий 2022 года — бой Усик-Джошуа. Важен он не только для мира бокса — сам Александр Усик в своем Instagram назвал этот поединок “боем за себя и за страну”.

Известно, что Энтони Джошуа проиграл украинскому боксеру в бою в ночь на 25 сентября 2021 года, в Лондоне, и использовал свое право на реванш, который и состоится сегодня.

Когда начало боя Усика против Джошуа?

Бой-реванш за титул чемпионата мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO между украинским боксером-чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британским боксером-профессионалом тяжеловесом, бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа будет проходить в Король Абдалла Спортс Сити.

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Ориентировочное время начала боя — в 00:10 по киевскому времени.

На кону будут стоять все титулы, которые в прошлом году Усик отобрал у Джошуа и пояс журнала The Ring.

Бой Усик-Джошуа — где смотреть

Просмотреть поединок можно будет на телеканале 2+2 и региональных каналах Суспільного, а также на Megogo и YouTube-канале Александра.

Ставки букмекеров на бой Усик-Джошуа

Эксперты мысленно единогласны — Усик является фаворитом в рематче против Джошуа. Ставки на победу Усика составляют 1,55 — в то время как на Джошуа приходится 3,05.

Стоит отметить, что перед сражением в 2021 году все было совершенно наоборот — фаворитом букмекеров стал Джошуа.

Александр Усик

Усик является действующим чемпионом мира в тяжелом весе. После выигрышного боя в Лондоне Усик должен сойтись с Джошуа в бои-реванше в конце апреля 2022 года. Однако российское вторжение в Украину отвлекло дату реванша на неопределенный срок — Александр пошел в ряды ТрО.

Тем не менее в марте Александр заявил, что планирует выехать из Украины для подготовки к бою с Энтони Джошуа. Дату переносили с конца июня и середины июля, но окончательным решением было выбрано 20 августа 2022 года.

Несколько дней назад стало известно, что кроме титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO, которыми владел украинец, на кону поединка будет также и чемпионский пояс журнала The Ring.

Энтони Джошуа

Проигрыш прошлого года стал для боксера-тяжеловеса сложным испытанием: его карьера понесла вред. По оценкам специалистов Энтони Джошуа был фаворитом, но во время боя он казался малоподвижным и выбрасывал слишком мало ударов, в отличие от Усика, который постоянно бил по оппоненту.

Джошуа вторично потерял титулы IBF, WBA, WBO и IBO, а Александр Усик стал новым объединенным чемпионом.

Для британского боксера сегодняшний поединок будет решающим для его карьеры. Победа 20 августа — последний шанс закрепиться в глазах боксерской аудитории как настоящий чемпион.

Если он проиграет Усику, то настоящим чемпионом его уже никто считать не будет. За Джошуа возможно закрепится статус “подборщика поясов” к концу боксерской карьеры.

Несмотря на сложную подготовку для того, чтобы отстоять титул чемпиона мира, Александр Усик не теряет патриотизма и теплых чувств к своей стране и ее народу. Недавно спортсмен посетил в больнице мальчика, который является его преданным болельщиком!

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