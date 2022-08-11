Не только детский недуг: что такое инфекция “свинка” и как от нее обезопаситься

Думаешь, болезни типа ветрянки и “свинки” — далекое воспоминание из детства, когда что-то рассказывала бабушка? Совсем нет! “Свинка”, более известная в медицине как эпидемический паротит, на самом деле очень опасна. Проект Inscience рассказал, как уберечься от нее.

Болезнь “свинка” — симптомы и лечение

Недооценивать такие болезни не стоит. Действительно, они застают человека в основном в детском или подростковом возрасте. Но протекание заболеваний у взрослых обычно тяжелее.

“Свинка” или паротит — инфекция, вызванная парамиксовирусом, который поражает железистую ткань и вызывает ее увеличение. Она не так заразна, как ветрянка или корь, но требует постоянного наблюдения врачей.

Основными симптомами паротита являются:

Отек околоушных желез.

Высокая температура тела.

Через 12-24 дня инкубационного периода — лихорадка, слабость, тошнота, снижение аппетита.

лихорадка, слабость, тошнота, снижение аппетита. Железы болят во время нажатия, жевания, глотания.

“Свинка” опасна своими возможными осложнениями:

Воспаление яичек у мальчиков и мужчин — орхит.

орхит. Негативное действие на мочеполовую систему и нервные клетки.

Вирусный менингоэнцефалит.

Вакцинация от паротита (“свинки”)

В Украине вакцинируют от инфекций типа КПК — от кори, паротита и краснухи соответственно. Вакцинация начинается с одного года, затем в шесть. Этого чаще всего хватает, однако существуют случаи заболеваний вакцинированных.

Ведь вакцинация не защищает от инфицирования, а предупреждает осложнения и смерть.

Течение инфекции паротита

Паротит без осложнений проходит через две недели. Пациент во время лечения должен употреблять жаропонижающие и обезболивающие таблетки, пить много воды и питаться измельченной (пюреобразной) пищей.

Важно: пребывание пациента в изоляции обязательно.

Как уберечься от инфекции паротита

Избегать больших скоплений людей. Вакцинироваться от инфекций группы КПК.

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