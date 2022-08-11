Не только детский недуг: что такое инфекция “свинка” и как от нее обезопаситься

Думаешь, болезни типа ветрянки и “свинки” — далекое воспоминание из детства, когда что-то рассказывала бабушка? Совсем нет! “Свинка”, более известная в медицине как эпидемический паротит, на самом деле очень опасна. Проект Inscience рассказал, как уберечься от нее.
Недооценивать такие болезни не стоит. Действительно, они застают человека в основном в детском или подростковом возрасте. Но протекание заболеваний у взрослых обычно тяжелее.
“Свинка” или паротит — инфекция, вызванная парамиксовирусом, который поражает железистую ткань и вызывает ее увеличение. Она не так заразна, как ветрянка или корь, но требует постоянного наблюдения врачей.
Основными симптомами паротита являются:
“Свинка” опасна своими возможными осложнениями:
В Украине вакцинируют от инфекций типа КПК — от кори, паротита и краснухи соответственно. Вакцинация начинается с одного года, затем в шесть. Этого чаще всего хватает, однако существуют случаи заболеваний вакцинированных.
Ведь вакцинация не защищает от инфицирования, а предупреждает осложнения и смерть.
Паротит без осложнений проходит через две недели. Пациент во время лечения должен употреблять жаропонижающие и обезболивающие таблетки, пить много воды и питаться измельченной (пюреобразной) пищей.
Важно: пребывание пациента в изоляции обязательно.
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