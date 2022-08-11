Здоровье и красота

Не только детский недуг: что такое инфекция “свинка” и как от нее обезопаситься

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 11 августа 2022, 07:00
Хвороба “свинка” — симптоми та лікування
Фото: Pexels

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