Не лише дитяча недуга: що таке хвороба”свинка” та як від неї убезпечитись

Думаєш, хвороби на кшталт вітрянки та свинки — далекий спогад з дитинства, коли щось розповідала бабуся? Аж ніяк! “Свинка”, більш відома в медицині як епідемічний паротит, насправді дуже небезпечна. Проект Inscience розповів, як вберегтися від неї.

Хвороба “свинка” — симптоми та лікування

Недооцінювати такі хвороби не варто. Справді, вони застають людину переважно у дитячому чи підлітковому віці. Але перебіг захворювання у дорослих зазвичай важчий.

“Свинка”, або паротит — інфекція, викликана параміксовірусом, яка вражає залозисту тканину та викликає її збільшення. Вона не така заразна, як вітрянка або кір, але вимагає постійного нагляду лікарів.

Основними симптомами паротиту є:

Набряк привушних залоз.

Висока температура тіла.

Через 12-24 дні інкубаційного періоду — лихоманка, слабкість, нудота, зниження апетиту.

Залози болять під час натиску, жування, ковтання.

“Свинка” небезпечна своїми можливими ускладненнями:

Запалення яєчок у хлопчиків та чоловіків — орхіт.

Негативна дія на сечостатеву систему та нервові клітини.

Вірусний менінгоенцефаліт.

Вакцинація від паротиту (“свинки”)

В Україні вакцинують від інфекцій типу КПК — від кору, паротиту та краснухи відповідно. Вакцинація починається від одного року, потім у шість. Цього найчастіше вистачає, проте існують випадки захворювань вакцинованих.

Адже вакцинація не захищає від інфікування, а лише запобігає ускладненням та смерті.

Перебіг інфекції паротиту

Паротит без ускладнень минає за два тижні. Пацієнт під час лікування має вживати жарознижувальні та знеболювальні пігулки, пити багато води та харчуватись подрібненою (пюреподібною) їжею.

Важливо: перебування пацієнта в ізоляції є обов’язковим.

Як вберегтись від інфекції паротиту

Уникати великих скупчень людей. Вакцинуватись від інфекцій групи КПК.

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