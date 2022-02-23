Отдых на Шри-Ланке: буддостасы в маршрутках, зип-пакеты для ноутбука и туристическая полиция. Истории о путешествии от украинцев

Райские белоснежные пляжи, бескрайние зеленые и рисовые поля, ароматные запахи специй и пряностей — это лишь небольшая часть того, чем привлекает украинцев Шри-Ланка.

Но к чему нужно быть готовым туристу, кроме красивых райских локаций? Зачем паковать свою технику в зип-пакеты и как не отравиться местной едой? Об этих и других важных для жизни на Шри-Ланке вещах читай в материале.

Герои нашего материала, Галя, Юля и Влад, отдыхали на Шри-Ланке почти месяц. Каждый из них планировал поездку самостоятельно, без туроператоров.

Маршруты тоже были похожими: материковая часть (Негомбо, Канди, Элла, Сигирия, храм Зуба Будды и др.) и отдых на побережье Индийского океана. Но способы отдыха — разными.

Юлия Логвиновская отправилась в Азию самостоятельно. Сначала отдыхала и исследовала остров, а потом совмещала это с работой.

Влад Оборонько с друзьями сразу летел на воркейшн, а Галина Падалко отправилась отдыхать с мужем. Поэтому их знакомство с островом и советы для тех, кто планирует на Шри-Ланку, оказались разными.

Окрыляющая улыбка

Как только Юля ступила на ланкийскую землю, ее охватил культурный шок. Это была ее первая поездка в Азию, поэтому поражало на острове все:

— Здесь все гораздо иначе, чем в европейских (странах — прим. ред.). Грязно, хаос на дорогах, другой уклад жизни, культура, еда. Но, на самом деле, больше всего меня удивило, что не такая уж страшная Азия, как ее рисуют. Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Киеве. Люди здесь очень открытые, пытаются помочь, улыбаются. И даже в этом хаосе я чувствую себя комфортно и расслабленно.

Несмотря на свою вежливость и приветливость, местные жители не стесняются подходить к туристам и просить их надеть маску. Так как сами в ней ходят, даже если они на улице одни.

Да, коронавирус изрядно изменил и материальное состояние ланкийцев. На острове было мало туристов, соответственно, местные были без заработка. Но для них это не повод унывать. Влада поразил этот оптимизм.

Даже живя бедно, они этого не стыдятся, они это принимают, показывают пример положительной жизни. Эта жизнерадостность даже при таких условиях бедности, нам не хватает ее в Украине. После таких стран ты приезжаешь и понимаешь, что нам нечего жаловаться вообще.

Увлекает остров и своим разнообразием. Как природным, так и возможностями для отдыха. Галя уверяет: здесь каждый найдет занятие по душе.

— Мы как будто прожили очень много жизней на Шри-Ланке. Здесь есть и горы, и океан. У нас была температура от 3 °С, на Пике Адама на рассвете (горная вершина — прим. ред.) до почти 40 °С на побережье океана. Здесь есть места для тех, кто любит историю, культуру, религию, серфинг или йогу. И тех, кто любит просто лежать на пляже и ничего не делать. Это такое очень удивительное место совершенно.

А еще Галя осталась под впечатлениями от джекфрута — плода, который в зависимости от степени зрелости может быть или овощем, или фруктом.

Прямо как мы с вами. Иногда мы еще тот фрукт, иногда полные овощи.

Незрелые плоды варят и жарят, а спелые едят свежими. Плоды растения очень питательны и содержат около 40% углеводов (крахмала) — больше, чем в хлебе.

Этот факт и дешевизна джекфрута стали причиной его второго названия: еда для бедных.

Проживание: бронировать заранее или нет?

Именно из-за такого разнообразия мест и занятий Владу было трудно придерживаться плана, который он составил еще в Киеве.

Парень забронировал в каждом месте жилье, составил тайминг, но когда приехал на остров, понял: тщательные планировки были напрасными. В одном месте хотелось задержаться дольше, а где-то хватило и меньшего количества дней.

— Мне говорили, что это бессмысленно, потому что это Шри-Ланка, люди расслабленные и никуда не спешат. Ты все равно будешь менять свои планы. Я им все равно не очень верил. Совершил ошибку, но хорошо, что есть Airbnb, Booking, где возвращаются вам деньги. Потому что вам нужно поездить посмотреть, выбрать то, что вам будет ближе, интереснее. И там оставаться.

Гале с мужем повезло больше: почти все места для отдыха, которые они еще в Украине внесли в таблицу Excel (да-да, эта пара планирует свои отпуска настолько тщательно), посетили без отмен. Единственное, что в месте для серфинга остались подольше, чтобы покорить местные волны.

Юля же решила не бронировать жилье заранее и все искать на месте (в части побережья). И ее не остановило то, что она одна на другом континенте

Во-первых, так дешевле (нет комиссии + можно торговаться).

Во-вторых, так ты можешь увидеть жилье вживую, потому что на картинках может все быть совсем другим.

В-третьих, здесь много курортных городков, и я точно не знала, где мне захочется остаться.

Честно, не самая лучшая идея. Если вы ищете жилье на месяц или дольше, то это работает. У меня же это только занимает больше времени. Дольше всего, что я искала, это полдня.

Что касается самих условий, то все три путешественника выбирали не фешенебельные гостиницы, а места рядом с местными — виллы или гестхаусы.

Потому что так и культуру ланкийцев легче узнавать, и дешевле. В среднем ночь в комнате стоила у Юли до 420 грн, у Гали и Влада — 700 грн. Это цена за номер для двоих.

Влад рассказал, что чем больше людей, тем лучше условия проживания (как комфорт, так и цена).

Поэтому в следующий раз он хотел бы отправиться на остров еще большей компанией.

Питание, или Как не испортить желудок

Не секрет, что кухня на Шри-Ланке довольно острая. Без риса и карри не обходится ежедневное местное меню. А еще ланкийцы едят в большинстве своем руками, рассказывает Галя.

Они с мужем в основном питались в гестхаусах (им готовили владельцы) или же в туристических местах, поэтому проблем со слишком острыми блюдами или антисанитарией не было.

Юля признает: с чистотой на острове проблемы. Поэтому, чтобы не разочаровываться, за прилавок старалась не заглядывать.

Впрочем, если выбирать места туристические или открытые экспатами, то будет и сервис выше, и кухня европейская.

Именно такие места стали спасением для Влада. Поскольку на материковой части, где туристических заведений меньше, парню с питанием не везло: либо подавали грязные ножи и вилки, либо все было слишком острым.

Часто случались проблемы с желудком. И все наши запасы энтеросгелей и угля в первую неделю были съедены.

В среднем Влад тратил около 500 грн в сутки на питание. У Гали с Юлей средний чек за прием пищи составил 200 грн.

Транспорт как вид интертеймента

Междугородное перемещение на Шри-Ланке — отдельная тема для разговора. Кроме того, что на острове левостороннее движение, на дорогах сплошной хаос.

Правила дорожного движения здесь не совсем соблюдают. Общественный транспорт курсирует с задержками.

— Относительно их железной дороги, она ходит по кругу, по часовой стрелке. Была построена британцами, чтобы вывозить чай из чайных плантаций из центра острова в океан. Соответственно, их транспорт по такой схеме и курсирует. Бывает, ты хочешь с центра острова спуститься на юг, прокладываешь в Google путь, а он показывает гигантский крюк в девять часов. И ты такой: ну как, тут же спуститься три часа на машине, — говорит Влад.

Поэтому туристы используют поезда в основном для коротких дистанций или как аттракцию, ведь пути проходят у океана, чайных плантаций и рисовых полей.

Эти маршруты считаются одними из самых живописных в мире. Стоимость билета на поезд может стоить 40–80 грн.

Юля советует брать билеты именно во второй или третий класс, чтобы насладиться местными видами и почувствовать колорит местных. Ведь в первом классе работают кондиционеры и, соответственно, закрытые окна, нельзя высунуть голову, чтобы полюбоваться природой.

Аттракционом для смелых можно назвать тамошние автобусы. Они самые быстрые на дорогах, ездят с открытыми окнами и дверями, полностью заполненные пассажирами.

Как у нас есть иконостас в некоторых маршрутках, у них там “буддостасы” такие. У них своя классная музыка. Они похожи на этакие пати-басы. Очень прикольно, — рассказывает Галя.

Иногда владельцы отеля могут довезти вас на собственном автомобиле за дополнительную плату. Или можно воспользоваться услугами водителя. Влад нашел телеграм-каналы с местными, которые за умеренные средства готовы довезти вас в любой город.

А еще такие услуги предоставляют тук-тукеры. Один из них оказался еще и отличным гидом и подсказывал Владу и товарищам места, где можно дешевле купить бананы для животных или билеты на поезд.

— Когда мы приехали в большой храм, он говорил: “Никого не слушайте, вас обманут. Ни за кем не идите”. К нам подошел дядя и говорит: “Что вы здесь стоите? Это на процессию. Вам нужно со стороны зайти”. Повел нас за собой, начал водить по храму, работал как гид. И мы поняли, что попали. Тысячу или две тысячи ланкийских рупий (около 150–300 грн — Ред.) заплатили. То есть много, но сами виноваты. Нас предупреждали.

К примеру, за эти деньги, которые Влад с товарищами заплатили непрошеному гиду, они могли целый день ездить с водителем на тук-туке. Или арендовать мотоскутер. Его стоимость — около 150 грн.

Для этого нужно иметь водительские права со специальной категорией, но Влада предъявить документ не просили. К иностранцам здесь относятся снисходительно.

— У них даже есть туристическая полиция, в которую может обратиться каждый турист, если у него есть какие-то проблемы на острове, с местными или еще с кем-то.

Ланкийские мудрости

Шри-Ланка — место, где можно не только знатно отдохнуть, но и за этот почти месяц извлечь для себя урок. Юлю остров научил улыбаться на улицах.

В киевской городской жизни все ходят очень нахмуренные. Здесь же местные со мной говорят, здороваются, машут, улыбаются. Стараюсь не быть мымрой и отблагодарить их тем же. Тем более, так и у самой настроение поднимается.

Также Юля поняла, что на остров ехать самой было хорошей идеей.

— Ты ориентируешься не на своего компаньона, а на внешнюю среду, на новых людей. Поэтому почти каждый день я провожу время с другими людьми: иностранцами, местными, украинцами.

Как познакомиться с другими людьми? Юля нашла проверенный способ.

— Попросить сделать фотографию. Когда готовилась к Шри-Ланке, читала, что нужно быть очень осторожными с вещами. Держать крепко при себе. Мол, могут украсть. Я же пошла ва-банк и сама даю местным телефон. Честно говоря, фотографы из них не очень, но это был один из моих способов взаимодействия с ними и построения доверительных отношений.

Галя благодаря Шри-Ланке получила знания о жизни местных. Это для нее стало очередным уроком по расширению мира.

На острове они с мужем сделали все запланированные дела, поэтому пока не собираются возвращаться, а будут исследовать другие регионы.

А Влада путешествие научило находить баланс. В частности, благодаря воркейшну: сначала парню было трудно перестать думать о работе в свободное от нее время и наслаждаться отдыхом.

Но через месяц нашел золотую середину и теперь применяет навык и в Киеве. А история с отмененным бронированием жилья научила парня не планировать все до мелочей вперед.

— Жить сегодняшним днем. Ибо жизнь изменчива и все может измениться в любую минуту. Чувствуешь себя счастливым в любых условиях, в которых ты есть. У тебя есть семья, работа. И есть где жить. Ты уже гораздо счастливее миллиардов людей на этой планете.

Возьми в дорогу

Если ты вдохновилась(-лся) путешествием Юли, Влада и Гали, то вот советы от них, что стоит взять с собой в путешествие на Шри-Ланку:

Влад: для воркейшна — павербанки, потому что там проблемы с электроэнергией. И чехлы, в которые можно спрятать вещи, потому что там очень влажно.

Например, если ты берешь с собой книгу и ты где-нибудь в горах, тропиках, то она может согнуться. Немножко у меня согнулись страницы в паспорте. Компьютеры мы прятали в зип-пакеты.

Юля: взять долларовые купюры. Здесь очень плохой курс из-за банкоматов или оплаты картой. Поэтому нужно брать именно наличные деньги. И медикаменты.

Я еще не была в местных аптеках или больницах. Но для душевного покоя лучше взять с собой все необходимое: обезболивающие, противоаллергические, что-то для желудка и пищеварения (чтобы не было проблем с местной пищей). Я не курю, но как будто здесь дорогие сигареты. Потому лучше набрать с собой. Все остальное на самом деле здесь есть. И довольно дешевое.

Галя: Очень важно — это просто три восклицательных знака — что нужно взять защиту для кожи. SPF 100, SPF 50. Мы всегда пользовались, но все равно обгорели, потому что занимались полтора часа на серфинге. Лицо сгорело дотла.

Обязательно нужно взять защиту от комаров, потому что они сейчас переносят лихорадку Денге.

Если ехать не только на побережье, но и в центр, то обязательно взять теплую одежду, закрытую обувь, потому что там не всегда так тепло. Обувь обязательно удобную, если вы хотите в горы, на пляжах тоже есть скалы.

Но куда бы вы ни ехали отдыхать, стоит помнить о простых советах, которые помогут сделать любое путешествие удачным. Их подготовила певица и ведущая тревел-шоу Мишель Андраде.