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Отдых на Шри-Ланке: буддостасы в маршрутках, зип-пакеты для ноутбука и туристическая полиция. Истории о путешествии от украинцев

Иванна Пидборская, журналист-фрилансер сайта 23 февраля 2022, 19:18
Отдых на Шри-Ланке

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