Відпочинок на Шрі-Ланці: буддостаси в маршрутках, зіп-пакети для ноутбука та туристична поліція. Історії з подорожей від українців

Райські білосніжні пляжі, безкрайні зелені та рисові поля, ароматні запахи спецій та прянощів — це лише маленька частина того, чим вабить українців Шрі-Ланка.

Та до чого потрібно бути готовим туристу, окрім красивих райських локацій? Навіщо пакувати свою техніку в зіп-пакети та як не отруїтися місцевою їжею? Про ці та інші важливі для життя на Шрі-Ланці речі читай у матеріалі.

Фото: Галина Падалко

Герої нашого матеріалу, Галя, Юля і Влад, відпочивали на Шрі-Ланці майже місяць. Кожен з них планував подорож самостійно, без туроператорів. Маршрути теж були схожими: материкова частина (Негомбо, Канді, Елла, Сигірія, храм Зуба Будди та ін.) та відпочинок на узбережжі Індійського океану. Але способи відпочинку — різними.

Юлія Логвіновська вирушила в Азію самостійно. Спершу тільки відпочивала й досліджувала острів, а потім поєднувала це з роботою. Влад Оборонько з компанією друзів відразу летів на воркейшн, а Галина Падалко відпочивала з чоловіком. Тому їхнє знайомство з островом і поради для тих, хто планує на Шрі-Ланку, виявилися різними.

Усмішка, що окриляє

Щойно Юля ступила на ланкійську землю, її охопив культурний шок. Це була її перша поїздка в Азію, тому вражало на острові усе:

— Тут усе значно інакше, ніж у європейських (країнах — прим. ред.). Брудно, хаос на дорогах, інший уклад життя, культура, їжа. Але насправді найбільше мене здивувало, що не така вже й страшна Азія, як її малюють. Я почуваюся тут безпечніше, ніж у Києві. Бо люди тут дуже відкриті, намагаються допомогти, усміхаються. І навіть у цьому хаосі я почуваюся комфортно й розслаблено.

Фото: Юлія Логвіновська

Попри свою ввічливість і привітність, місцеві не соромляться підходити до туристів і просити їх надягнути маску. Бо самі в ній ходять, навіть якщо вони на вулиці наодинці.

Коронавірус неабияк змінив і матеріальний стан ланкійців. На острові було мало туристів, відповідно, місцеві були без заробітку. Але для них це не привід сумувати. Влада вразив цей оптимізм.

Навіть живучи бідно, вони цього не цураються, вони це приймають, показують приклад позитивного життя. Ця життєрадісність навіть за таких умов бідності, нам не вистачає її в Україні. Після таких країн ти приїжджаєш і розумієш, що нам нічого жалітися взагалі.

Захоплює острів і своєю різноманітністю. Як природною, так і можливостями для відпочинку. Галя запевняє: тут кожен знайде собі заняття для душі.

— Ми ніби прожили дуже багато життів на Шрі-Ланці. Тут є і гори, і океан. У нас була температура від 3 °С на Піку Адама на світанку (гірська вершина — прим. ред.) до майже 40 °С на узбережжі океану. Тут є місця для тих, хто любить історію, культуру, релігію, серфінг чи йогу. І тих, хто любить просто лежати на пляжі й нічого не робити. Це таке дуже дивовижне місце абсолютно.

Фото: Галина Падалко

А ще Галя залишилась під враженнями від джекфрута — плоду, який, залежно від ступеня зрілості, може бути або овочем, або фруктом.

Геть як ми з вами. Іноді ми ще той фрукт, іноді — повні овочі.

Незрілі плоди варять і смажать, а стиглі їдять свіжими. Плоди рослини дуже поживні й містять близько 40% вуглеводів (крохмалю) — більше, ніж у хлібі. Цей факт та дешевизна джекфрукта й стали причиною його другої назви: їжа для бідних.

Проживання: бронювати заздалегідь чи ні?

Саме через таку різноманітність місць та занять Владові було важко дотримуватися плану, який він склав ще у Києві.

Хлопець забронював у кожному місці житло, склав таймінг, але коли приїхав на острів, то зрозумів: ретельні планування були даремними.

В одному місці хотілося затриматись довше, а десь вистачило й меншої кількості днів.

— Мені казали, що це не має сенсу, бо це Шрі-Ланка, люди розслаблені й нікуди не поспішають. Ти все одно будеш змінювати свої плани. Я їм все одно не дуже вірив. Зробив помилку, але добре, що є Airbnb, Booking, де повертаються вам гроші. Бо вам треба поїздити подивитися, вибрати, те що вам буде найближче, цікаве. І там залишатися.

Фото: Владислав Оборонько

Галі з чоловіком пощастило більше: майже усі місця для відпочинку, які вони ще в Україні внесли в таблицю Excel (так-так, ця пара планує свої відпустки настільки ретельно), відвідали без жодних скасувань.

Єдине, що в місці для серфінгу залишились довше, щоб підкорити місцеві хвилі.

А Юля вирішила не бронювати житло заздалегідь і усе шукати на місці (в частині узбережжя). І її не зупинило те, що вона сама на іншому континенті.

По-перше, так дешевше (немає комісії + можна торгуватись).

По-друге, так ти можеш побачити житло наживо, бо на картинках може все бути зовсім іншим.

По-третє, тут багато курортних містечок і я не знала точно, де мені захочеться залишитись.

Чесно, не найкраща моя ідея. Якщо ви шукаєте житло на місяць чи більше, то це працює. В мене ж це лише забирає більше часу. Найдовше, що я шукала, це півдня.

Щодо самих умов, то всі три подорожувальники обирали не фешенебельні готелі, а місця поруч із місцевими — вілли або гестхауси. Бо так і культуру ланкійців легше пізнавати, і дешевше.

В середньому ніч у кімнаті коштувала в Юлі до 420 грн, в Галі та Влада — 700 грн. Це ціна за номер для двох.

Фото: Галина Падалко

Влад розповів, що чим більше людей, тим кращі умови проживання (як комфорт, так і ціна). Тому наступного разу він хотів би вирушити на острів ще більшою компанією.

Харчування, або Як не зіпсувати шлунок

Не секрет, що кухня на Шрі-Ланці — доволі гостра. Без рису й каррі не обходиться щоденне меню місцевих. А ще ланкійці їдять здебільшого руками, розповідає Галя.

Вони з чоловіком зазвичай харчувалися в гестхаусах (їм готували власники) або ж у туристичних місцях, тому проблем з надто гострими стравами або ж антисанітарією не було.

Юля ж визнає: з чистотою на острові проблеми. Тому, щоб не розчаровуватися, за прилавок намагалася не заглядати. Втім, якщо обирати місця туристичні чи відкриті експатами, то буде і сервіс вищий, і кухня європейська.

Фото: Галина Падалко

Саме такі місця й стали порятунком для Влада. Бо на материковій частині, де туристичних закладів менше, хлопцеві з харчуванням не щастило: або подавали брудні ножі й виделки, або ж усе було надто гострим.

Часто траплялися проблеми зі шлунком. І всі наші запаси ентеросгелів і вугілля в перший тиждень були з’їдені.

В середньому Влад витрачав близько 500 грн на добу на харчування. У Галі з Юлею середній чек за їжу становив 200 грн.

Транспорт як вид інтертейменту

Міжміське переміщення на Шрі-Ланці — окрема тема для розмови. Окрім того, що на острові лівосторонній рух, на дорогах — суцільний хаос.

Правил дорожнього руху тут не зовсім дотримуються. Громадський транспорт курсує з затримками.

— Щодо їхньої залізниці, вона вся ходить по колу, за годинниковою стрілкою. Була побудована британцями, щоб вивозити чай з чайних плантацій з центру острова до океану. Відповідно, їхній транспорт за такою схемою й курсує. Буває, ти хочеш з центру острова спуститися на південь, прокладаєш у Google шлях, а він показує велетенський гак у дев’ять годин. І ти такий: ну як, тут же ж спуститися три години машиною, — каже Влад.

Фото: Владислав Оборонько

Тому туристи використовують потяги здебільшого для коротких дистанцій або ж як атракцію, адже колії проходять біля океану, чайних плантацій та рисових полів.

Ці маршрути вважають одними з найбільш мальовничих у світі. Вартість квитка на потяг може коштувати 40–80 грн. Юля радить брати квитки саме у другий або третій клас, щоб насолодитися місцевими краєвидами й відчути колорит місцевих.

Адже в першому класі працюють кондиціонери й, відповідно, зачинені вікна, тож не можна висунути голову, щоб помилуватися природою.

Фото: Юлія Логвіновська

Атракціоном для сміливих можна назвати тамтешні автобуси. Вони найшвидші на дорогах, їздять з відчиненими вікнами й дверима, дощенту наповнені пасажирами.

Як у нас є іконостас у деяких маршрутках, в них там “буддостаси” такі. У них своя класна музичка. Вони схожі на такі собі паті-баси. Дуже прикольно, — розповідає Галя.

Часом власники готелю можуть довезти вас на власному авто за додаткову плату. Або ж можна скористатися послугами водія.

Влад знайшов телеграм-канали з місцевими, які за помірні кошти готові довезти вас у будь-яке місто. А ще такі послуги надають тук-тукери.

Один із них виявився ще й чудовим гідом і давав підказки Владові й товаришам щодо місць, де можна дешевше купити банани для тварин чи квитки на потяг.

Фото: Владислав Оборонько

— Коли ми приїхали в місцевий храм великий, він говорив: “Нікого не слухайте, вас обманять. Ні за ким не йдіть”. До нас підійшов дядько й каже: “Чого ви тут стоїте? Це на процесію. Вам треба збоку зайти”. Повів нас за собою, почав водити храмом, працював як гід. І ми зрозуміли, що втрапили. Тисячу чи дві тисячі ланкійських рупій (приблизно 150–300 грн — Ред.) заплатили. Тобто багато, але самі винні. Нас попереджали.

До прикладу, за ці кошти, що Влад з товаришами заплатили непрошеному гіду, вони могли цілий день їздити з водієм на тук-туці.

Або ж орендувати мотоскутера. Його вартість — близько 150 грн. Для цього потрібно мати водійські права зі спеціальною категорією, але Влада продемонструвати документ не просили. До іноземців тут ставляться поблажливо.

Фото: Юлія Логвіновська

— У них навіть є туристична поліція, до якої може звернутися кожен турист, якщо в нього є якісь проблеми на острові, з місцевими чи ще з кимось.

Ланкійські мудрості

Шрі-Ланка — місце, де можна не тільки чудово відпочити, а й за цей майже місяць винести для себе урок. Юлю острів навчив посміхатися на вулицях.

У київському міському житті всі ходять дуже насуплені. Тут же місцеві зі мною говорять, вітаються, махають, посміхаються. Намагаюсь не бути мимрою й віддячити їм тим самим. Тим паче, так і у самої настрій покращується.

Також Юля зрозуміла, що на острів їхати самій було хорошою ідеєю.

— Ти орієнтований не на свого компаньйона, а ззовні, на нових людей. Тому майже кожен день я все одно проводжу час з іншими людьми: іноземцями, місцевими, українцями.

Як познайомитися з іншими людьми? Юля знайшла перевірений спосіб.

— Попросити зробити фотографію. Коли готувалась до Шрі-Ланки, читала, що потрібно бути дуже обережними з речами. Тримати міцно при собі. Мовляв, можуть вкрасти. Я ж пішла ва-банк і сама даю місцевим телефон. Чесно кажучи, фотографи вони не дуже, але це був один із моїх способів взаємодії з ними та побудови довірливих стосунків.

Галя завдяки Шрі-Ланці збагатилася знаннями про життя місцевих. Це для неї стало черговим уроком з розширення світу.

На острові вони з чоловіком зробили усе заплановане, тому поки не збирається повертатися, а досліджуватиме інші регіони.

А Влада подорож навчила знаходити баланс. Зокрема завдяки воркейшну: спочатку хлопцеві було важко припинити думати про роботу у вільний від неї час і насолоджуватись відпочинком.

Але за місяць знайшов золоту середину й тепер застосовує вміння у Києві. А історія зі скасованим бронюванням житла навчила хлопця не планувати все до дрібниць наперед.

Фото: Владислав Оборонько

— Жити сьогоднішнім днем. Бо життя мінливе й усе може змінитися в будь-яку хвилину. Почуваєшся щасливим в будь-яких умовах, в яких ти є. В тебе є сім’я, робота. І є де жити. Ти вже набагато щасливіший, ніж мільярди людей на цій планеті.

Візьми в дорогу

Якщо ти надихнулась(-вся) подорожжю Юлі, Влада та Галі, то ось поради від них, що варто взяти з собою в подорож на Шрі-Ланку:

Влад: для воркейшену — павербанки, бо там проблеми з електроенергією. І чохли, в які можна сховати речі, бо там дуже волого.

Наприклад, якщо ти береш з собою книжку і ти десь у горах, тропіках, то вона може зігнутися. Трішечки в мене зігнулися сторінки в паспорті. Комп’ютери ми ховали в зіп-пакети.

Юля: взяти доларові купюри. Тут дуже поганий курс через банкомати чи оплати карткою. Тому потрібно брати саме готівку. І медикаменти. Я ще не випробовувала на собі місцеві аптеки чи лікарні.

Але для спокою душі краще взяти з собою усе необхідне: знеболювальні, протиалергійні, щось для шлунку й травлення (щоб не було проблем з місцевою їжею).

Я не палю, але ніби тут дорогі сигарети. Тому краще набрати з собою. Все інше насправді тут є. І досить дешеве.

Галя: Дуже важливо — це просто три знаки оклику — що треба взяти захист для шкіри. SPF 100, SPF 50.

Ми завжди користувались, але все одно обгоріли, тому що займалися півтори години на серфінгу. Лице згоріло вщент.

Фото: Галина Падалко

Обов’язково треба взяти захист від комарів, тому що вони зараз переносять лихоманку Денге.

Якщо їхати не тільки на узбережжя, а й у центр, то обов’язково взяти теплий одяг, закрите взуття, бо там не завжди так тепло. Неодмінно зручне взуття, якщо ви хочете в гори, на пляжах також є скелі.

Та куди б ви не їхали відпочивати, варто пам’ятати про прості поради, які допоможуть зробити будь-яку подорож вдалою. Їх підготувала співачка та ведуча тревел-шоу Мішель Андраде.