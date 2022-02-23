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Відпочинок на Шрі-Ланці: буддостаси в маршрутках, зіп-пакети для ноутбука та туристична поліція. Історії з подорожей від українців

Іванна Підборська, журналістка-фрилансерка сайту 23 Лютого 2022, 19:18
Відпочинок на Шрі-Ланці

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Відпочинок на Шрі-Ланці: буддостаси в маршрутках, зіп-пакети для ноутбука та туристична поліція. Історії з подорожей від українців
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