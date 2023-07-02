Проще, чем ты думаешь: чем отстирать смолу с одежды

Лето — самое время для активного отдыха на природе. Но часто такие поездки заканчиваются самыми разными пятнами на одежде. И если кетчуп или вино еще можно почти без проблем отстирать, то с пятнами смолы от сосны придется повозиться. Чем отстирать смолу с одежды — читай в материале.

Чем отстирать смолу с одежды: главные правила

Смолу так тяжело вывести с ткани потому, что само вещество является очень липким и темным. Поэтому перед стиркой важно выбрать эффективный очиститель, который не повредит одежду.

Также лучше не применять способы с огнем и другие агрессивные средства, после применения которых можно легко попрощаться с любимыми джинсами или кофтой.

Сейчас также смотрят

Чем отстирать смолу с сосны: метод со спиртом

Для этого способа тебе нужно будет взять немного ваты и намочить ее спиртом. Затем три пятно до тех пор, пока оно не исчезнет. Важно при этом не задевать другие участки ткани, чтобы не повредить текстуру. Далее постирай и высуши одежду как обычно.

Как удалить древесную смолу с одежды с помощью соды

Важно применять этот способ только на вещах белого или бежевого цвета. Ведь на темных сода оставляет светлые пятна. Для очистки используй простую инструкцию:

Возьми соду и хорошо перемешай ее с водой. У тебя должна получиться кашица (вроде манки). Возьми грязную от смолы одежду и нанеси это средство на маленький кусочек ткани. Важно при этом наносить его на тыльную сторону, чтобы не испортить внешний вид изделия. Важно увидеть, выдерживает ли ткань такой очиститель. Если все будет нормально, нанеси немного соды на пятно и оставь на 1 час. Затем постирай и высуши одежду обычным способом.

Как убрать смолу с джинсов с помощью утюга

Горячий воздух эффективно помогает убирать пятна смолы. Для этого просто выверни одежду наизнанку, положи ее пятном вниз и помести под пятно кусочек бумаги. После этого нагрей утюг и прогладь проблемное место. Смола должна растаять и впитаться в бумагу.

Гладить нужно до тех пор, пока смола не исчезнет. При этом важно заменять бумагу по мере загрязнения.

Если после того, как вся смола исчезнет, на джинсах или другой одежде останется пятно, его можно вывести спиртом или жидкостью для снятия лака, а затем постирать.

Как отстирать смолу с черной одежды с помощью льда

Кубики льда тоже пользуются популярностью для избавления от древесной смолы. Для того чтобы метод подействовал, следуй пошаговой инструкции:

Положи кубик льда на пятно смолы и дождись, пока оно застынет. После этого возьми нож и соскобли смолу с одежды. Потом просто постирай вещи.

Как отстирать смолу, если она попала на шелк или шерсть

Существует довольно необычный способ, для которого понадобиться куриное яйцо. Для этого отдели желток от белка, нанеси белок на пятно и оставь на 5 минут.

После этого постирай одежду и высуши ее обычным способом. Работает этот метод из-за того, что куриное яйцо является щадящим очистителем, который хорошо подходит для деликатных тканей.

В летний сезон пятна от ягод, наверное, самые частые. Но не спеши выбрасывать вещи. Читай, как отстирать пятна от шелковицы из одежды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!