Простіше ніж ти думаєш: чим відіпрати смолу з одягу

Літо — найкращий час для активного відпочинку на природі. Але часто такі поїздки закінчуються різними плямами на одязі. І якщо кетчуп чи вино ще можна майже без проблем відіпрати, то з плямами смоли від сосни доведеться поморочитися. Чим відіпрати смолу з одягу — читай у матеріалі.

Чим відіпрати смолу з одягу: головні правила

Смолу так важко вивести з тканини, тому що сама речовина є дуже липкою і темною. Тому перед пранням важливо вибрати ефективний очисник, який не зашкодить одягу.

Також краще не застосовувати способи з вогнем та інші агресивні засоби, після застосування яких можна легко попрощатися з улюбленими джинсами або кофтою.

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Чим відіпрати смолу з сосни: метод зі спиртом

Для цього способу тобі потрібно буде взяти трохи вати та намочити її спиртом. Потім терти плями доти, доки вони не зникнуть. Важливо не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Далі випери й висуши одяг, як завжди.

Як видалити деревну смолу з одягу за допомогою соди

Важливо застосовувати цей спосіб лише на речах білого чи бежевого кольору. Адже на темних тканинах сода залишає світлі плями. Для очищення використовуй просту інструкцію:

Візьми соду й добре перемішай її з водою. У тебе має вийти кашка (на кшталт манки). Візьми брудний від смоли одяг і нанеси цей засіб на маленький шматочок тканини. Важливо при цьому її наносити на тильну сторону, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд виробу. Важливо побачити, чи тканина витримує такий очищувач. Якщо все буде нормально, нанеси трохи соди на пляму та залиш на 1 годину. Потім випери й висуши одяг звичайним способом.

Як прибрати смолу з джинсів за допомогою праски

Гаряче повітря ефективно допомагає віддирати плями смоли. Для цього просто виверни одяг, поклади його плямою вниз і помісти під пляму шматочок паперу. Після цього нагрій праску та попрасуй проблемне місце. Смола повинна розтанути й вбратися у папір.

Прасувати треба доти, поки смола не зникне. При цьому важливо замінювати папір у міру забруднення.

Якщо після того, як вся смола зникне, на джинсах або іншому одязі залишиться пляма, її можна вивести спиртом або рідиною для зняття лаку, а потім випрати.

Як випрати смолу з чорного одягу за допомогою льоду

Кубики льоду теж користуються популярністю для позбавлення від деревної смоли. Для того, щоб метод подіяв, дотримуйся покрокової інструкції:

Поклади кубик льоду на пляму смоли й дочекайся, поки вона застигне. Після цього візьми ніж і зішкреби смолу з одягу. Потім просто попери речі.

Як випрати смолу, якщо вона потрапила на шовк чи шерсть

Існує досить незвичайний спосіб, для якого знадобиться куряче яйце. Для цього відокрем жовток від білка, нанеси білок на пляму і залиш на 5 хвилин.

Після цього випери одяг і висуши його звичайним способом. Працює цей метод через те, що куряче яйце є щадним очищувачем, який добре підходить для делікатних тканин.

У літній сезон плями від ягід, певно, є найчастішими. Та не поспішай викидати речі. Читай, як відіпрати плями від шовковиці з одягу.

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