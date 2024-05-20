От пряных специй до цедры апельсина: чем приправить рыбу — рассказывает нутрициолог

Хотя рыба нравится далеко не всем, часто причина столь противоречивого мнения о ней кроется в недостатках приготовления. Но ряд специй и соусов могут сделать это блюдо намного вкуснее и полезнее.

А о лучших вариантах чем приправить рыбу рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Какие приправы подходят к рыбе — рассказывает нутрициолог

Вариантов чем приправить рыбу множество, и львиная часть из них основана на личных предпочтениях. Но несколько основных векторов все же есть, говорит Анастасия Голобородько.

Можно смешивать травы и растительные масла, соль и сухие специи, а готовую рыбу подавать с классическими рецептами соусов.

Традиционной заправкой для рыбы есть оливковое масло. Она хорошо сочетается с любым видом рыбы.

Нужно промыть целую тушку рыбы или филе, вытереть насухо, смазать рыбу снаружи и внутри, чтобы мясо оставалось более сочным и имело румяную корочку.

Сок лимона также частый гость в рыбных блюдах. Он сглаживает неровности во вкусе и излишнюю жирность рыбы.

А любую морскую рыбу можно фаршировать цедрой лимона и тогда мясо пропитается нежным, едва уловимым, остроконечным привкусом.

Удачные специи к рыбе — чабрец, розмарин, зеленый чеснок, орегано и майоран, эстрагон и мята, петрушка и обычный укроп.

Их можно добавлять в соусы и заправки, смешивать с растительным маслом и фаршировать ими рыбу, добавлять в рыбные фарши и паштеты.

Ну и, конечно, соль. Она отлично сочетается с рыбными филе и делает просто приготовленную рыбу деликатесным блюдом.

Есть несколько вариантов приправки рыбы солью:

большая морская соль + веточка розмарина + цедра 1/2 апельсина, все смешать в ступке и размешать;

цедра 1 лимона + горошины черного перца + крупная морская соль, вместе растереть в ступке или взбить в блендере;

морская соль + щепотка цветов лаванды, смешать и дать настояться не менее 7 дней.

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