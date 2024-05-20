Від пряних спецій до цедри апельсина: чим приправити рибу — розповідає нутриціологиня

Хоч риба подобається далеко не всім, часто причина такої суперечливої думки про неї криється в недоліках приготування. Але низка спецій та соусів можуть зробити цю страву набагато смачнішою та кориснішою.

А про найкращі варіанти чим приправити рибу розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Які приправи підходять до риби — розповідає нутриціологиня

Варіантів чим приправити рибу безліч, і левова частина з них заснована на особистих вподобаннях. Але кілька основних векторів все ж таки є, говорить Анастасія Голобородько.

Можна змішувати трави та олії, сіль та сухі спеції, а готову рибу подавати з класичними рецептами соусів.

Традиційною заправкою для риби є оливкова олія. Вона гарно поєднується з будь-яким видом риби.

Потрібно промити цілу тушку риби або філе, витерти насухо, змастити рибу зовні та всередині, щоб м’ясо залишалося соковитішим і мало рум’яну скоринку.

Сік лимона також частий гість в рибних стравах. Він згладжує нерівності у смаку та зайву жирність риби.

А будь-яку морську рибу можна фарширувати цедрою лимона і тоді м’ясо просочиться ніжним, ледь вловним гоструватим присмаком.

Вдалі спеції до риби — чебрець, розмарин, зелений часник, орегано та майоран, естрагон та м’ята, петрушка та звичайний кріп.

Їх можна додавати в соуси та заправки, змішувати з олією та фарширувати ними рибу, додавати в рибні фарші та паштети.

Ну і звісно, сіль. Вона чудово поєднується з рибними філе та робить просто приготовлену рибу делікатесною стравою.

Є декілька варіантів приправлення риби сіллю:

велика морська сіль + гілочка розмарину + цедра 1/2 апельсина, все змішати у ступці та розмішати;

цедра 1 лимона + горошини чорного перцю + велика морська сіль, разом розтерти в ступці або збити в блендері;

морська сіль + щіпка квітів лаванди, змішати та дати настоятися щонайменше 7 днів.

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