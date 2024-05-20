Від пряних спецій до цедри апельсина: чим приправити рибу — розповідає нутриціологиня

Хоч риба подобається далеко не всім, часто причина такої суперечливої думки про неї криється в недоліках приготування. Але низка спецій та соусів можуть зробити цю страву набагато смачнішою та кориснішою.
А про найкращі варіанти чим приправити рибу розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Варіантів чим приправити рибу безліч, і левова частина з них заснована на особистих вподобаннях. Але кілька основних векторів все ж таки є, говорить Анастасія Голобородько.
Можна змішувати трави та олії, сіль та сухі спеції, а готову рибу подавати з класичними рецептами соусів.
Традиційною заправкою для риби є оливкова олія. Вона гарно поєднується з будь-яким видом риби.
Потрібно промити цілу тушку риби або філе, витерти насухо, змастити рибу зовні та всередині, щоб м’ясо залишалося соковитішим і мало рум’яну скоринку.
Потрібно промити цілу тушку риби або філе, витерти насухо, змастити рибу зовні та всередині, щоб м’ясо залишалося соковитішим і мало рум’яну скоринку.
Сік лимона також частий гість в рибних стравах. Він згладжує нерівності у смаку та зайву жирність риби.
А будь-яку морську рибу можна фарширувати цедрою лимона і тоді м’ясо просочиться ніжним, ледь вловним гоструватим присмаком.
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Вдалі спеції до риби — чебрець, розмарин, зелений часник, орегано та майоран, естрагон та м’ята, петрушка та звичайний кріп.
Їх можна додавати в соуси та заправки, змішувати з олією та фарширувати ними рибу, додавати в рибні фарші та паштети.
Ну і звісно, сіль. Вона чудово поєднується з рибними філе та робить просто приготовлену рибу делікатесною стравою.
Є декілька варіантів приправлення риби сіллю:
А ще радимо спробувати рецепт маринованих товстолобиків, які дуже легко готуються.
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