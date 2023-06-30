Без разводов и вреда: чем протирать монитор компьютера от различных загрязнений

Перед монитором мы едим, отдыхаем, работаем и учимся. Но чтобы он хорошо и долго служил, картинка оставалась яркой и не мешали пятна, время от времени его нужно очищать.

Как очищать монитор ноутбука, компьютера, телевизора правильно, чтобы не повредить матрицу и не поцарапать дисплей? Какие средства для этого подойдут и категорически нельзя использовать, рассказываем далее.

Как протирать монитор: инструкция

Перед тем, как мы перейдем к средствам очищения, следует напомнить важные правила очищения монитора.

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Перед мытьем экрана любой техники устройство необходимо отключить от сети питания и полностью выключить.

Сначала смахни пыль с монитора сухой чистой тряпкой. По мере загрязнения используй специальные средства.

Протирай оргтехнику вертикальными движениями снизу вверх.

Вытри все поверхности досуха или дождись, когда они полностью просохнут, только после этого включай устройство.

Чем протирать монитор: выбор тряпок и моющих средств

Чтобы хорошо очистить монитор, важно обратить внимание на две составляющие: тряпку и средство для очистки. Если неудачно подобрать одну из этих составляющих, монитор после очистки может выглядеть плохо. В худшем случае могут возникнуть проблемы с матрицей.

Какой тряпкой можно вытереть монитор, а какой нет

Необязательно покупать специальную ткань для очистки монитора. Можно найти что-нибудь дома. Главными требованиями для будущей тряпки должны быть следующие критерии: хорошо впитывает влагу, отсутствует ворс.

Прекрасно подойдет фланелевая ткань или тряпка из микрофибры. Последняя достаточно мягкая, не имеет ворса, так что легко справится с пятнами, например, от пальцев.

Салфетка для протирания очков. Поскольку линзы также покрывают специальным покрытием, которое есть и на мониторе, такая салфетка хорошо очистит и не поцарапает монитор.

А вот сухими бумажными салфетками, влажными салфетками с содержанием спирта, полотенцами, грубыми и рельефными материалами и старыми тканями чистить монитор не следует, они могут повредить защитное покрытие экрана, а через некоторое время привести к поломке.

Также не нужно очищать экран губками из поролона или меламина. Они нарушают целостность покрытия и оставляют разводы.

Специальные средства для протирания монитора

Средство для очистки монитора должно быть эффективным, но нежным. Ведь при мытье можно легко повредить защитное покрытие монитора.

Нежелательно использовать средства, содержащие спирт, ацетон, аммиак, концентрированные кислоты. Все они проникают в наружный слой дисплея и разрушают его.

Категорически нельзя использовать средства с абразивными частицами, например порошки или моющее средство для посуды. Они оставляют на экране царапины.

Действенными средствами, которые помогут убрать грязь, являются:

Специальные салфетки. Их можно использовать только в том случае, если они предназначены для техники. На полках магазинов можно найти как влажные, так и сухие салфетки.

Какие бы ты ни выбрал(-ла), они хорошо и мягко очистят поверхность. Их плюс в том, что у них нет ворса и этилового спирта, поэтому они безопасно очистят прибор от грязи.

Специальная пена и спреи для очистки дисплеев. Они предназначены для удаления жирных и других пятен, не содержат спирта, эффективны и не требуют физической силы, которая может повредить экран.

Если пятна настолько старые, что въелись в монитор, можно сделать слабый мыльный раствор в домашних условиях. В основе должно быть мыло с нейтральным PH.

В мыльном растворе смочи салфетку из микрофибры, фланели или для протирания линз очков. Выжми лишнюю воду и слегка потри экран. После этого возьми сухую ткань и удали остатки мыльной воды.

Чем очистить грязь в уголках дисплея

Чтобы убрать грязь, накопившуюся в уголках монитора, пользуйся сухими ушными палочками, или предварительно смоченными мыльным раствором. Категорически запрещено использовать щетки с жесткими ворсинками.

С чистым монитором приятнее даже работать. Но если ты работаешь за компьютером, то следует знать, как защититься от его влияния на зрение. Подробности узнаешь в материале.

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