Без разводов и вреда: чем протирать монитор компьютера от различных загрязнений

Перед монитором мы едим, отдыхаем, работаем и учимся. Но чтобы он хорошо и долго служил, картинка оставалась яркой и не мешали пятна, время от времени его нужно очищать.
Как очищать монитор ноутбука, компьютера, телевизора правильно, чтобы не повредить матрицу и не поцарапать дисплей? Какие средства для этого подойдут и категорически нельзя использовать, рассказываем далее.
Перед тем, как мы перейдем к средствам очищения, следует напомнить важные правила очищения монитора.
Чтобы хорошо очистить монитор, важно обратить внимание на две составляющие: тряпку и средство для очистки. Если неудачно подобрать одну из этих составляющих, монитор после очистки может выглядеть плохо. В худшем случае могут возникнуть проблемы с матрицей.
Необязательно покупать специальную ткань для очистки монитора. Можно найти что-нибудь дома. Главными требованиями для будущей тряпки должны быть следующие критерии: хорошо впитывает влагу, отсутствует ворс.
А вот сухими бумажными салфетками, влажными салфетками с содержанием спирта, полотенцами, грубыми и рельефными материалами и старыми тканями чистить монитор не следует, они могут повредить защитное покрытие экрана, а через некоторое время привести к поломке.
Также не нужно очищать экран губками из поролона или меламина. Они нарушают целостность покрытия и оставляют разводы.
Также не нужно очищать экран губками из поролона или меламина. Они нарушают целостность покрытия и оставляют разводы.
Средство для очистки монитора должно быть эффективным, но нежным. Ведь при мытье можно легко повредить защитное покрытие монитора.
Нежелательно использовать средства, содержащие спирт, ацетон, аммиак, концентрированные кислоты. Все они проникают в наружный слой дисплея и разрушают его.
Нежелательно использовать средства, содержащие спирт, ацетон, аммиак, концентрированные кислоты. Все они проникают в наружный слой дисплея и разрушают его.
Категорически нельзя использовать средства с абразивными частицами, например порошки или моющее средство для посуды. Они оставляют на экране царапины.
Действенными средствами, которые помогут убрать грязь, являются:
Какие бы ты ни выбрал(-ла), они хорошо и мягко очистят поверхность. Их плюс в том, что у них нет ворса и этилового спирта, поэтому они безопасно очистят прибор от грязи.
В мыльном растворе смочи салфетку из микрофибры, фланели или для протирания линз очков. Выжми лишнюю воду и слегка потри экран. После этого возьми сухую ткань и удали остатки мыльной воды.
Чтобы убрать грязь, накопившуюся в уголках монитора, пользуйся сухими ушными палочками, или предварительно смоченными мыльным раствором. Категорически запрещено использовать щетки с жесткими ворсинками.
С чистым монитором приятнее даже работать. Но если ты работаешь за компьютером, то следует знать, как защититься от его влияния на зрение. Подробности узнаешь в материале.
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