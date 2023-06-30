Без розводів та шкоди: чим протирати монітор комп’ютера від різних забруднень

Перед монітором ми їмо, відпочиваємо, працюємо та навчаємося. Та щоб він гарно й довго служив, картинка лишалася яскравою та не заважали плями, час від часу його треба очищати.
Як очищати монітор ноутбука, комп’ютера, телевізора правильно, аби не пошкодити матрицю та не подряпати дисплей? Які засоби для цього підійдуть й що категорично не можна використовувати, розповідаємо далі.
Перед тим, як ми перейдемо до спеціальних засобів, слід нагадати важливі правила очищення монітора.
Щоб гарно очистити монітор, важливо звернути увагу на дві складові: ганчірку та засіб для очищення. Якщо невдало підібрати одну з цих складових, монітор після очищення може мати поганий вигляд. У гіршому випадку можуть виникнути проблеми з матрицею.
Не обов’язково купувати спеціальну тканину для очищення монітора. Можна знайти щось вдома. Головними вимогами для майбутньої ганчірки мають бути такі критерії: добре вбирає вологу, відсутній ворс.
А от сухими паперовими серветками, вологими серветками з вмістом спирту, рушниками, грубими й рельєфними матеріалами, та старими тканинами чистити монітор не слід, вони можуть пошкодити захисне покриття екрана, а через певний час призвести до поламки.
Також не треба очищати екран губками з поролону або меламіну. Вони порушують цілісність покриття і залишають розводи.
Також не треба очищати екран губками з поролону або меламіну. Вони порушують цілісність покриття і залишають розводи.
Засіб для очищення монітора має бути ефективним, але ніжним. Адже під час миття можна легко пошкодити захисне покриття монітора.
Отож, небажано використовувати засоби, які містять спирт, ацетон, аміак, концентровані кислоти. Усі вони проникають у зовнішній шар дисплея і руйнують його.
Отож, небажано використовувати засоби, які містять спирт, ацетон, аміак, концентровані кислоти. Усі вони проникають у зовнішній шар дисплея і руйнують його.
Категорично не можна використовувати засоби з абразивними частинками, наприклад, порошки чи мийний засіб для посуду. Вони лишають на екрані подряпини.
Натомість дієвими засобами, які допоможуть прибрати бруд, є:
Які б ти не обрав(-ла) вони гарно та м’яко очистять поверхню. Їх принада в тому, що вони не мають ворсу та етилового спирту, тож безпечно очистять прилад від бруду.
У мильному розчині змочи серветку з мікрофібри, фланелеву або для протирання лінзи окулярів. Вичави зайву воду й злегка потири екран. Після цього візьми суху тканину й видали залишки мильної води.
Щоб прибрати бруд, який накопичився в куточках монітора, користуйся сухими вушними паличками, або попередньо змоченими мильним розчином. Категорично заборонено використовувати щітки з жорсткими ворсинками.
З чистим монітором приємніше навіть працювати. Та якщо ти працюєш за комп’ютером, слід знати, як захиститися від його впливу на зір. Подробиці дізнаєшся у матеріалі.
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