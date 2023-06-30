Без розводів та шкоди: чим протирати монітор комп’ютера від різних забруднень

Перед монітором ми їмо, відпочиваємо, працюємо та навчаємося. Та щоб він гарно й довго служив, картинка лишалася яскравою та не заважали плями, час від часу його треба очищати.

Як очищати монітор ноутбука, комп’ютера, телевізора правильно, аби не пошкодити матрицю та не подряпати дисплей? Які засоби для цього підійдуть й що категорично не можна використовувати, розповідаємо далі.

Як протирати монітор: інструкція

Перед тим, як ми перейдемо до спеціальних засобів, слід нагадати важливі правила очищення монітора.

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Перед тим, як мити екран будь-якої техніки, пристрій необхідно відключити від мережі живлення і повністю вимкнути.

Спочатку змахни пил з монітора сухою чистою ганчіркою. У міру забруднення використовуй спеціальний засіб.

Протирай оргтехніку вертикальними рухами знизу нагору.

Витри всі поверхні насухо або дочекайся, коли вони повністю просохнуть, тільки після цього вмикай пристрій.

Чим протирати монітор: розбір ганчірок та мийних засобів

Щоб гарно очистити монітор, важливо звернути увагу на дві складові: ганчірку та засіб для очищення. Якщо невдало підібрати одну з цих складових, монітор після очищення може мати поганий вигляд. У гіршому випадку можуть виникнути проблеми з матрицею.

Якою ганчіркою можна витерти монітор, а якою — ні

Не обов’язково купувати спеціальну тканину для очищення монітора. Можна знайти щось вдома. Головними вимогами для майбутньої ганчірки мають бути такі критерії: добре вбирає вологу, відсутній ворс.

Чудово підійде фланелева тканина або ганчірка з мікрофібри. Остання досить м’яка, немає ворсу, тож легко впорається з плямами, наприклад, від пальців.

Серветка для протирання окулярів. Оскільки лінзи також покривають спеціальним покриттям, які є й на моніторі, така серветка гарно очистить й не подряпає екран.

А от сухими паперовими серветками, вологими серветками з вмістом спирту, рушниками, грубими й рельєфними матеріалами, та старими тканинами чистити монітор не слід, вони можуть пошкодити захисне покриття екрана, а через певний час призвести до поламки.

Також не треба очищати екран губками з поролону або меламіну. Вони порушують цілісність покриття і залишають розводи.

Спеціальні засоби для протирання монітора

Засіб для очищення монітора має бути ефективним, але ніжним. Адже під час миття можна легко пошкодити захисне покриття монітора.

Отож, небажано використовувати засоби, які містять спирт, ацетон, аміак, концентровані кислоти. Усі вони проникають у зовнішній шар дисплея і руйнують його.

Категорично не можна використовувати засоби з абразивними частинками, наприклад, порошки чи мийний засіб для посуду. Вони лишають на екрані подряпини.

Натомість дієвими засобами, які допоможуть прибрати бруд, є:

Спеціальні серветки. Їх можна використовувати, лише якщо вони призначені для техніки. На полицях магазинів можна знайти як вологі, так і сухі серветки.

Які б ти не обрав(-ла) вони гарно та м’яко очистять поверхню. Їх принада в тому, що вони не мають ворсу та етилового спирту, тож безпечно очистять прилад від бруду.

Спеціальна піна та спреї для чищення дисплеїв. Вони призначені для видалення жирних та інших плям, не містять спирту, ефективні та не вимагають фізичної сили, яка може пошкодити екран.

Якщо плями настільки старі, що в’їлися в монітор, то можна зробити слабкий мильний розчин в домашніх умовах. В основі має бути мило з нейтральним PH.

У мильному розчині змочи серветку з мікрофібри, фланелеву або для протирання лінзи окулярів. Вичави зайву воду й злегка потири екран. Після цього візьми суху тканину й видали залишки мильної води.

Чим очистити бруд в куточках дисплея

Щоб прибрати бруд, який накопичився в куточках монітора, користуйся сухими вушними паличками, або попередньо змоченими мильним розчином. Категорично заборонено використовувати щітки з жорсткими ворсинками.

З чистим монітором приємніше навіть працювати. Та якщо ти працюєш за комп’ютером, слід знати, як захиститися від його впливу на зір. Подробиці дізнаєшся у матеріалі.

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