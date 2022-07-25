Что делать, если укусил кот? Симптомы и лечение заболевания кошачьих царапин

Такая болезнь с очень милым и смешным названием может нести в себе много опасностей и неприятных симптомов. А передается она через… кошек, да. Как распространяется болезнь, какие у нее симптомы и какую угрозу несет: что делать, если поцарапал кот?

Что такое болезнь кошачьих царапин

Болезнь кошачьих царапин — это бактериальная инфекция, которую могут передать нам кошки. Можно заболеть, если кошка тебя укусила, поцарапала или обслюнявила поврежденный участок кожи.

Ориентировочно через 3-14 дней после укуса или царапины ты можешь заметить, что ранка немного воспалилась: набухла, покраснела или даже загноилась. Также могут воспалиться лимфоузлы у поврежденного участка — они отекают, становятся чувствительными и болят.

Симптомы

повышение температуры;

головная боль;

отсутствие аппетита;

сильная усталость.

Что делать, если поцарапал кот?

Во-первых, твою рану нужно тщательно промыть под водой с мылом. Часто такая болезнь проходит самостоятельно и не требует особого лечения.

Лишь по некоторым данным, около 14% пациентов/ок имеют осложнения. К примеру, болезнь распространяется на нервную систему, страдает печень, селезенка, глаза. Тогда необходима антибиотикотерапия. В любом случае назначить необходимое лечение может только твой врач.

Болезнь также с трудом могут переносить маленькие дети.

Профилактика заболевания

Эту болезнь котам приносят блохи, так что профилактика возможна именно при условии, что у твоего любимца не завелись эти квартиранты. Чаще бактерию, провоцирующую заболевание, подхватывают котята в возрасте до одного года.

А вот как поступить, если после укуса насекомого наступил анафилактический шок: какое лекарство принять до приезда врачей и чем опасные шершни, читай в материале.

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