I’ll be back или как графические технологии возвращают на экраны легенд Голливуда

Справиться с потерей дорогого для тебя человека очень сложно. Так иногда хочется, чтобы какая-нибудь технология смогла оживить его хотя бы на пару минут.

Однако иногда такие решения, например, в кинематографе ставятся под вопрос этики. Ведь одно дело просто увидеть знакомое лицо, другое — воспроизвести образ и так или иначе заработать на нем средства из кассовых сборов.

Каким бы ни было решение этого вопроса, технология продолжает работать. Обозреватель издания Liga.Tech Валерий Ковтун разобрался в истории использования цифровых дублеров, создаваемых с помощью CGI-графики, и раскрыл возможный потенциал использования ее более целесообразно.

История длиной в два десятилетия

Впервые CGI-графику (с английского computer-generated images — созданные компьютером изображения — ред.) еще в 2000 году на съемках фильма Гладиатор, когда в период работы над лентой скончался британский актер Оливер Рид. Тогда оставшиеся сцены создавали вместе с дублером и воспроизводили на его лице черты Рида.

Такая же ситуация произошла и во время съемок сериала Клан Сопрано, когда пришлось дополнительно создавать изображение актрисы Нэнси Маршанд, которой не стало незадолго до окончания съемочного процесса.

Кроме того, новую технологию активно применяли и создатели Терминатора. Правда, не первого, а уже четвертого Терминатор: Спасение придет, в съемках которого не брал сам Арнольд Шварценеггер. Вместо него на экране появился австрийский бодибилдер Роланд Кикинджер, лицо которого заменили на железного Арни.

Позже эту технологию начали активно использовать в корпорации Disney, а также другие создатели популярных франшиз. В частности, чтобы попрощаться с любимым героем Брайаном О’Коннером в Форсаже, которого играл Пол Уокер, создатели фильма пригласили братьев актера Коди и Калеба Уокеров закончить работу над сценами.

Но наиболее памятным оказалось применение графики на съемках Мандалорца, ведь попытка воспроизвести изображение Люка Скайуокера имела, в конечном счете, неловкий результат, который не могли не заметить зрители.

Этическая сторона творчества

С одной стороны можно считать, что графика может стать отличным продолжением жизни любимых актеров на экране. Однако появляется другой вопрос, хотели бы они сами сыграть в том или ином фильме, или же рекламе, уже после смерти.

Ведь с помощью графики практически кто-либо сможет использовать их лица. Поэтому этим вопросом обязательно в будущем должны заниматься наследники актера или актрисы.

Кроме того, графика порой выглядит слишком искусственно. Опять же можно вспомнить неудачный пример Мандалорца. Поэтому зрителям это не только не доставляет удовольствия, но и порой просто может испортить впечатление от фильма.

Однако существует и светлая сторона цифровой медали, поскольку графика может также решить проблемы со сложными трюками, которые могут повредить актерам. Или же позволит не прекращать съемки, если актер не сможет продолжать участвовать в них из-за болезни, или по другим причинам.

Тогда если в контракте звезда отметила, что ее лицо можно использовать для продолжения работы, то проблема будет решена. Так же как и с любыми технологиями, которые идут бок о бок с жизнью человека, остается только вопрос правильного их применения.

Но как бы ни старались создатели, но мы иногда все же предпочитаем именно старые любимые фильмы, а вот к новым и душа не тянется. Читай, почему мы просматриваем фильмы и сериалы по несколько раз.

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