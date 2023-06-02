Подорожі та натхнення

I’ll be back або як графічні технології повертають на екрани легенд Голлівуду

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Червня 2023, 20:30
технологія CGI
Фото: IMDb

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