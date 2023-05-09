С кроссовками или каблуками? Что обуть под платье-вышиванку — стильные идеи

Вышиванка — неизменный украинский код нации. Сейчас ее стилизуют и осовременивают. Все чаще можно увидеть мировых звезд на красных дорожках в вышитых рубашках и платьях. Но что обуть под платье-вышиванку? Читай в нашем материале о самых стильных и интересных сочетаниях.

Что обуть под платье-вышиванку: идеи, с чем хорошо сочетать образ

Подсмотреть, что обуть под платье-вышиванку, можно у знаменитостей. Ведь у них часто есть свои стилисты и они как никто знают, что внимание зрителей и папарацци к ним всегда есть. Поэтому от них и ждут наиболее удачных образов.

Надеть под платье-вышиванку можно туфли на каблуке или шпильке. Это безоговорочная классика, которой придерживаются и супермодель Клаудия Шиффер, американская актриса Келли Разерфорд, и первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. Смотри, как стильно это выглядит.

Надеть платье-вышиванку можно также под босоножки. Это будет стильно смотреться с моделями со шнуровкой на голенях, с сандалиями или даже с платформой.

Смотри, как это обыграли американская актриса Деми Мур и модель Виктория Березовская.

Если ты поклонница удобной обуви, надеть платье-вышиванку можно и под кроссовки или кеды. Удачные примеры посмотрим здесь. Такой образ может не подойти для официальных или деловых мероприятий, но для яркой прогулки по городу или на праздник — просто замечательно!

Платье-вышиванку можно надеть даже под сапоги! Это выглядит очень стильно и изящно. Держи несколько интересных идей. К платью-вышиванке можно надеть ботинки на низком ходу. Это придаст образу немного ковбойского стиля.

А ботинки с высоким каблуком вместе с коротким платьем-вышиванкой будут выглядеть очень современно и стильно.

Ранее мы рассказывали, что означают орнаменты на вышиванках разных регионов Украины.

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