С кроссовками или каблуками? Что обуть под платье-вышиванку — стильные идеи

Вышиванка — неизменный украинский код нации. Сейчас ее стилизуют и осовременивают. Все чаще можно увидеть мировых звезд на красных дорожках в вышитых рубашках и платьях. Но что обуть под платье-вышиванку? Читай в нашем материале о самых стильных и интересных сочетаниях.
Подсмотреть, что обуть под платье-вышиванку, можно у знаменитостей. Ведь у них часто есть свои стилисты и они как никто знают, что внимание зрителей и папарацци к ним всегда есть. Поэтому от них и ждут наиболее удачных образов.
Надеть под платье-вышиванку можно туфли на каблуке или шпильке. Это безоговорочная классика, которой придерживаются и супермодель Клаудия Шиффер, американская актриса Келли Разерфорд, и первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. Смотри, как стильно это выглядит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roberta Mishchenko (@sheisroberta)
Публикация от Roberta Mishchenko (@sheisroberta)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Rutherford (@kellyrutherford)
Публикация от Kelly Rutherford (@kellyrutherford)
Надеть платье-вышиванку можно также под босоножки. Это будет стильно смотреться с моделями со шнуровкой на голенях, с сандалиями или даже с платформой.
Смотри, как это обыграли американская актриса Деми Мур и модель Виктория Березовская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vita Kin (@vitakin_originals)
Публикация от Vita Kin (@vitakin_originals)
Если ты поклонница удобной обуви, надеть платье-вышиванку можно и под кроссовки или кеды. Удачные примеры посмотрим здесь. Такой образ может не подойти для официальных или деловых мероприятий, но для яркой прогулки по городу или на праздник — просто замечательно!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ETNODIM ???????? (@etnodim)
Публикация от ETNODIM ???????? (@etnodim)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнерські Вишиванки (@varenykyfashion.official)
Публикация от Дизайнерські Вишиванки (@varenykyfashion.official)
Платье-вышиванку можно надеть даже под сапоги! Это выглядит очень стильно и изящно. Держи несколько интересных идей. К платью-вышиванке можно надеть ботинки на низком ходу. Это придаст образу немного ковбойского стиля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FOBERINI (@foberini)
Публикация от FOBERINI (@foberini)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
А ботинки с высоким каблуком вместе с коротким платьем-вышиванкой будут выглядеть очень современно и стильно.
Ранее мы рассказывали, что означают орнаменты на вышиванках разных регионов Украины.
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