То з кросівками чи підборами? Що взути під сукню-вишиванку — стильні ідеї

Вишиванка — незмінний український код нації. Зараз її стилізують та осучаснюють. Усе частіше можна побачити світових зірок на червоних хідниках у вишитих сорочках та сукнях. Але що взути під сукню-вишиванку? Читай у нашому матеріалі про найстильніші та цікаві поєднання.
Підглянути, що взути під сукню-вишиванку, можна у знаменитостей. Адже вони часто мають своїх стилістів та як ніхто знають, що увага глядачів та папараці до них завжди є. Тому від них і чекають найбільш удалих образів.
Вдягнути під сукню-вишиванку можна туфлі на підборах або шпильці. Це беззаперечна класика, якої дотримуються і супер-модель Клаудія Шиффер, американська акторка Келлі Разерфорд, і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Дивись, як стильно це виглядає.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roberta Mishchenko (@sheisroberta)
Публикация от Roberta Mishchenko (@sheisroberta)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Rutherford (@kellyrutherford)
Публикация от Kelly Rutherford (@kellyrutherford)
Вдягти сукню-вишиванку можна також під босоніжки. Це стильно виглядатиме з моделями, що мають шнурівку на гомілках, з сандалями чи навіть з платформою.
Дивись, як це обіграли американська акторка Демі Мур та модель Вікторія Березовська.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vita Kin (@vitakin_originals)
Публикация от Vita Kin (@vitakin_originals)
Якщо ти прихильниця зручного взуття, вдягти сукню-вишиванку можна і під кросівки чи кеди. Вдалі приклади підгляньмо тут. Такий образ може не підійти для офіційних або ділових заходів, але для яскравої прогулянки містом чи на свято — просто чудово!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ETNODIM ???????? (@etnodim)
Публикация от ETNODIM ???????? (@etnodim)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнерські Вишиванки (@varenykyfashion.official)
Публикация от Дизайнерські Вишиванки (@varenykyfashion.official)
Сукню-вишиванку можна вдягнути навіть під чоботи! Це виглядає надзвичайно стильно і витончено. Тримай кілька цікавих ідей. До сукні-вишиванки можна вдягнути чоботи на низькому ходу. Це додасть образу трохи ковбойського стилю.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FOBERINI (@foberini)
Публикация от FOBERINI (@foberini)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
А чоботи з високими підборами разом з короткою сукнею-вишиванкою виглядатимуть дуже сучасно та стильно.
Раніше ми розповідали, що означають орнаменти на вишиванках різних регіонів України.
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