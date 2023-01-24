“Старение” планеты: почему на самом деле возникает перенаселение Земли и чем это опасно

Участились разговоры вокруг темы о перенаселении Земли. И если поначалу может показаться, что причина в высокой рождаемости, то следует погрузиться в изучение этого вопроса глубже.

The Guardian пишет: Индия уже обогнала Китай по густоте населения. Причина — старение населения. По данным японского национального полицейского агентства, в печально известных преступных синдикатах якудза в стране сейчас большая часть членов старше 50 лет.

Ветеранов, которым уже за 70, вдвое больше молодежи, которой 20 лет и старше.

“Старение” планеты: причины и последствия

Проблема, когда молодых семей становится все меньше, а седых голов — больше, очень истощает бюджет государства, где существует такая неравномерная ситуация. Власти Индии даже задумываются над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто покидает своих пожилых родственников: отбирать у них имущество, возвращать в родные штаты.

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Снижение рождаемости и снижение смертности приводит к так называемому старению планеты, перенаселению и проблемам с экономикой стран.

Такая ситуация не стала неожиданной, ведь данные об уровне рождаемости каждый год могли дать представление, каким же будет общество через пять, десять, двадцать лет. Если ничего не изменится в демографическом плане, то к середине века “молодыми” останутся Африка и юг Сахары.

По Украине демографическая бомба ударила по-другому: из-за войны на фронте гибнут молодые ребята, тогда как в тылу от ракетного террора России умирают женщины и дети.

Как избежать старения наций

Долгожители влекут много социальных перераспределений, на которые больно реагирует общество: приходится либо перераспределять активы, либо повышать пенсионный возраст.

Эксперты считают, что те возрастные рамки, которые действуют сегодня в большинстве стран мира, следует перекроить и реорганизовать под современные потребности. Ведь еще столетие или два назад дожить до 60 лет считалось счастьем, как сегодня дожить до 100 лет.

— Мы находимся в переходном периоде в 21 веке, и нам нужно приспособиться к этому возрастному структурному переходу, а не бороться с ним, — говорит Сара Харпер из Оксфордского университета.

Проблема заключается в том, что на замену старшим работникам не могут прийти младшие, а списки на выплаты пенсий становятся длиннее списков на выплату зарплаты. Пополнять пенсионные фонды становится все труднее.

Ошибочной политикой можно считать ту, которую несколько десятилетий вел Китай. Опасаясь перенаселения, власти ввели достаточно жесткие ограничения в отношении одного ребенка в семье.

Но вот несколько месяцев назад Китай объявил о сокращении населения впервые с 1960 годов. При этом было обнаружено значительное старение нации. Теперь правительство резко изменило вектор и поощряет китайцев рожать братьев и сестер своим старшим детям.

В Японии такие кампании ни к чему не привели, и средние показатели количества детей в семьях десятилетиями стояли на отметке 1,3. Поэтому недавно правительство пришло к выводу: ничего, кроме денежного довольствия, не поощрит женщин рожать детей.

Также наблюдается значительное долгожительство среди состоятельных людей. Такая тенденция может создать нездоровое стремление к обогащению именно с целью достижения чуть ли не бессмертия.

К тому же значительное перенаселение людей вредит окружающей среде и будущим поколениям. Например, озоновый слой сможет восстановиться только через 20 лет при идеальных условиях: об этом и многом интересном мы писали в нашем другом материале.

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