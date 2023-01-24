“Старение” планеты: почему на самом деле возникает перенаселение Земли и чем это опасно

Виктория Мельник, редактор сайта 24 января 2023, 17:00
Старение планеты
Фото: Pexels

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