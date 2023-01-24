“Старіння” планети: чому насправді виникає перенаселення Землі та чим це небезпечно

Частими стали розмови навколо теми про перенаселення Землі. І якщо спочатку може здатися, що причина у високій народжуваності, то варто зануритися у вивчення цього питання глибше.

The Guardian пише: Індія уже передує Китаю по густоті населення. Причина — старіння населення. За даними японського національного поліційного агентства, у сумнозвісних злочинних синдикатах якудза в країні зараз більша частина членів старша ніж 50 років.

Ветеранів, яким уже за 70, удвічі більше за молодь, якій 20 років та більше.

“Старіння” планети: причини та наслідки

Проблема, коли молодих сімей стає дедалі менше, а сивих голів — більше, дуже виснажує бюджет держави, в якій існує така нерівномірна ситуація. Влада Індії навіть задумується над тим, щоб ввести санкції проти тих, хто покидає своїх родичів похилого віку: відбирати у них майно, повертати до рідних штатів.

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Зниження народжуваності та зниження смертності призводить до так званого старіння планети, перенаселення та проблем з економікою країн.

Така ситуація не стала неочікуваною, адже дані про рівень народжуваності кожного року могли дати уявлення, яким може бути суспільство через п’ять, десять, двадцять років. Якщо нічого не зміниться у демографічному плані, то до середини століття “молодими” залишаться Африка та південь Сахари.

По Україні демографічна бомба вдарила по-іншому: через війну на фронті гинуть молоді хлопці та дівчата, тоді як в тилу від ракетного терору Росії помирають жінки та діти.

Як уникнути старіння націй

Довгожителі тягнуть за собою багато соціальних перерозподілів, на які боляче реагує суспільство: доводиться або перерозподіляти активи, або підвищувати пенсійний вік.

Експерти вважають, що ті вікові рамки, які діють сьогодні у більшості країн світу, варто перекроїти та реорганізувати до сучасних потреб. Адже ще століття чи два тому дожити до 60 років вважалося щастям, як сьогодні дожити до 100 років.

— Ми перебуваємо в перехідному періоді в 21 столітті, і нам потрібно пристосуватися до цього вікового структурного переходу, а не боротися з ним, — каже Сара Харпер з Оксфордського університету.

Проблема полягає в тому, що на заміну старшим працівникам не можуть прийти молодші, а списки на виплати пенсій стають довшими, ніж списки на виплату зарплати. Поповнювати ж пенсійні фонди стає дедалі важче.

Помилковою політикою можна вважати ту, яку кілька десятиліть провадив Китай. Побоюючись перенаселення, влада ввела досить жорсткі обмеження стосовно однієї дитини в сім’ї.

Та ось кілька місяців тому Китай оголосив про скорочення населення вперше з 1960 років. При цьому було виявлено значне старіння нації. Тепер уряд різко змінив вектор та заохочує китайців народжувати ще й братів та сестер своїм старшим дітям.

У Японії ж такі кампанії ні до чого не призвели, і середні показники кількості дітей у сім’ях десятиліттями стояли на позначці 1,3. Тож нещодавно уряд дійшов висновку: нічого, окрім грошового забезпечення, не заохотить жінок народжувати дітей.

Також споглядається значне довгожительство серед заможних людей. Така тенденція може створити нездорове прагнення до збагачення саме з метою досягнення ледь не безсмертя.

До того ж значне перенаселення людей шкодить довкіллю та майбутнім поколінням. Наприклад, озоновий шар зможе відновитися лише через 20 років за ідеальних умов: про це та багато цікавого ми писали в нашому іншому матеріалі.

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