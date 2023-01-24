“Старіння” планети: чому насправді виникає перенаселення Землі та чим це небезпечно

Частими стали розмови навколо теми про перенаселення Землі. І якщо спочатку може здатися, що причина у високій народжуваності, то варто зануритися у вивчення цього питання глибше.
The Guardian пише: Індія уже передує Китаю по густоті населення. Причина — старіння населення. За даними японського національного поліційного агентства, у сумнозвісних злочинних синдикатах якудза в країні зараз більша частина членів старша ніж 50 років.
Ветеранів, яким уже за 70, удвічі більше за молодь, якій 20 років та більше.
Ветеранів, яким уже за 70, удвічі більше за молодь, якій 20 років та більше.
Проблема, коли молодих сімей стає дедалі менше, а сивих голів — більше, дуже виснажує бюджет держави, в якій існує така нерівномірна ситуація. Влада Індії навіть задумується над тим, щоб ввести санкції проти тих, хто покидає своїх родичів похилого віку: відбирати у них майно, повертати до рідних штатів.
Зниження народжуваності та зниження смертності призводить до так званого старіння планети, перенаселення та проблем з економікою країн.
Така ситуація не стала неочікуваною, адже дані про рівень народжуваності кожного року могли дати уявлення, яким може бути суспільство через п’ять, десять, двадцять років. Якщо нічого не зміниться у демографічному плані, то до середини століття “молодими” залишаться Африка та південь Сахари.
По Україні демографічна бомба вдарила по-іншому: через війну на фронті гинуть молоді хлопці та дівчата, тоді як в тилу від ракетного терору Росії помирають жінки та діти.
По Україні демографічна бомба вдарила по-іншому: через війну на фронті гинуть молоді хлопці та дівчата, тоді як в тилу від ракетного терору Росії помирають жінки та діти.
Довгожителі тягнуть за собою багато соціальних перерозподілів, на які боляче реагує суспільство: доводиться або перерозподіляти активи, або підвищувати пенсійний вік.
Експерти вважають, що ті вікові рамки, які діють сьогодні у більшості країн світу, варто перекроїти та реорганізувати до сучасних потреб. Адже ще століття чи два тому дожити до 60 років вважалося щастям, як сьогодні дожити до 100 років.
— Ми перебуваємо в перехідному періоді в 21 столітті, і нам потрібно пристосуватися до цього вікового структурного переходу, а не боротися з ним, — каже Сара Харпер з Оксфордського університету.
Pexels
Проблема полягає в тому, що на заміну старшим працівникам не можуть прийти молодші, а списки на виплати пенсій стають довшими, ніж списки на виплату зарплати. Поповнювати ж пенсійні фонди стає дедалі важче.
Проблема полягає в тому, що на заміну старшим працівникам не можуть прийти молодші, а списки на виплати пенсій стають довшими, ніж списки на виплату зарплати. Поповнювати ж пенсійні фонди стає дедалі важче.
Помилковою політикою можна вважати ту, яку кілька десятиліть провадив Китай. Побоюючись перенаселення, влада ввела досить жорсткі обмеження стосовно однієї дитини в сім’ї.
Та ось кілька місяців тому Китай оголосив про скорочення населення вперше з 1960 років. При цьому було виявлено значне старіння нації. Тепер уряд різко змінив вектор та заохочує китайців народжувати ще й братів та сестер своїм старшим дітям.
У Японії ж такі кампанії ні до чого не призвели, і середні показники кількості дітей у сім’ях десятиліттями стояли на позначці 1,3. Тож нещодавно уряд дійшов висновку: нічого, окрім грошового забезпечення, не заохотить жінок народжувати дітей.
Також споглядається значне довгожительство серед заможних людей. Така тенденція може створити нездорове прагнення до збагачення саме з метою досягнення ледь не безсмертя.
Також споглядається значне довгожительство серед заможних людей. Така тенденція може створити нездорове прагнення до збагачення саме з метою досягнення ледь не безсмертя.
До того ж значне перенаселення людей шкодить довкіллю та майбутнім поколінням. Наприклад, озоновий шар зможе відновитися лише через 20 років за ідеальних умов: про це та багато цікавого ми писали в нашому іншому матеріалі.
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