Техногенная катастрофа: что это такое и какие трагедии мир уже пережил

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, мир вновь вспомнил определение “техногенная катастрофа”. О последствиях трагедии в Украине пока рано говорить, ведь окончательные выводы станут возможны только после спада воды.
Однако уже сейчас экологи говорят: подрыв Каховской дамбы повлек за собой массовое затопление, из-за которого погибнут тонны рыбы, а земли станут непригодны для засадки на многие годы.
Чтобы быть в контексте современных событий, рассказываем, что такое техногенная катастрофа, и какие трагедии мир и Украина уже пережили в то или иное время.
Техногенная катастрофа — это событие, несущее негативные последствия для экологии и людей. Техногенная катастрофа отличается от естественной — явлением, которое её вызвало: частичным или полным выходом из строя или разрушением технических средств.
К техногенным катастрофам относятся:
Техногенные катастрофы могут иметь разные формы и последствия.
Ввиду развития науки человечество смогло преодолеть многие болезни, соединить между собой страны и материки, разработать сверхмощное оружие и повлиять на развитие аграрных ресурсов.
В то же время, такой прорыв в науке иногда заканчивается ужасными последствиями для людей. Мир видел уже несколько десятков техногенных катастроф. Расскажем тебе о некоторых из них.
В итальянском городке Севесо к 1976 году проживало около 17 тыс. жителей. Но 10 июня 1976 года на местном заводе произошел мощный взрыв, в результате которого в воздух попал опасный диоксин.
После взрыва ядовитый диоксин образовал нависшее над городом облако. Через некоторое время местные стали обращаться в больницу с симптомами тошноты, рвоты и ухудшения зрения.
После взрыва ядовитый диоксин образовал нависшее над городом облако. Через некоторое время местные стали обращаться в больницу с симптомами тошноты, рвоты и ухудшения зрения.
Сейчас этот город называют итальянской Хиросимой, ведь больше в Севесо никто не живет. Чтобы оживить город-призрак, нужно много лет и обеззараживание всех грунтов и вод.
Причиной катастрофы стало несоблюдение температурного режима на объекте.
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28 марта 1979 года произошла одна из величайших техногенных катастроф мира и истории ядерной энергетики. На атомной электростанции Три-Майл-Айленд произошел выброс радиоактивных материалов, а именно — газов ксенон-133 и йод-131.
Предшествовали инциденту протекавший теплоноситель и закупоренный трубопровод выгрузки ионообменной смолы. Больших человеческих жертв удалось избежать, но событие заставило ученых пересмотреть нормы безопасности эксплуатации ядерных объектов.
Одной из самых ужасных катастроф мира считается взрыв на заводе AZF во французском городке Тулуза. По неизвестным причинам 21 сентября 2001 детонировало 300 тонн нитрата аммония в ангаре AZF.
В результате взрыва тогда погибли 30 человек, ещё многие получили ранения. В течение 11 лет компания выплачивала два млрд евро пострадавшим в результате катастрофы.
На месте взрыва осталась воронка диаметром до 50 метров и глубиной около пяти метров.
3 декабря 1984 произошла одна из самых известных техногенных катастроф — Бхопальская трагедия. Из-за аварии, произошедшей на заводе американской компании Union carbide, погибли более 18 тыс. человек.
Причину аварии так и не нашли. Однако следствие установило, что руководство компании вынуждало сотрудников сокращать расходы, что также влияло и на сферу безопасности.
Причину аварии так и не нашли. Однако следствие установило, что руководство компании вынуждало сотрудников сокращать расходы, что также влияло и на сферу безопасности.
Вероятно, это и послужило причиной катастрофы.
Авария, вызванная политикой СССР и умалчиванием её последствий властями страны, стала одной из самых больших катастроф для экологии не только Украины, но и наших соседей.
26 апреля 1986 навсегда изменило атомную энергетику. Сейчас до сих пор существует много версий, что привело к взрыву четвертого атомного энергоблока в Чернобыле. Ученые склоняются к халатности руководства, а также политике СССР.
Достоверно до сих пор неизвестно точное количество погибших и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, однако задокументирована смерть 134 сотрудников АЭС и спасателей от лучевой болезни.
Достоверно до сих пор неизвестно точное количество погибших и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, однако задокументирована смерть 134 сотрудников АЭС и спасателей от лучевой болезни.
Кроме того, мощный выброс радиации привел к развитию множества случаев онкологических заболеваний, в частности рака щитовидной железы. Также зафиксировано множество патологий у новорожденных.
Город Припять и сейчас “фонит”, а зона вокруг него считается отчужденной.
Подрыв Каховской ГЭС можно считать техногенной катастрофой. Россия ещё раз показывает, что хочет уничтожить украинский народ в прямом смысле этого слова.
Кроме того, РФ угрожает миру ядерной катастрофой, держа под оккупацией Запорожскую АЭС и сохраняя в помещениях ЗАЭС военную технику. Что произойдет, если россияне подорвут Запорожскую АЭС, мы писали в нашем другом материале.
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