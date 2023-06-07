Техногенная катастрофа: что это такое и какие трагедии мир уже пережил

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, мир вновь вспомнил определение “техногенная катастрофа”. О последствиях трагедии в Украине пока рано говорить, ведь окончательные выводы станут возможны только после спада воды.

Однако уже сейчас экологи говорят: подрыв Каховской дамбы повлек за собой массовое затопление, из-за которого погибнут тонны рыбы, а земли станут непригодны для засадки на многие годы.

Чтобы быть в контексте современных событий, рассказываем, что такое техногенная катастрофа, и какие трагедии мир и Украина уже пережили в то или иное время.

Что такое техногенная катастрофа

Техногенная катастрофа — это событие, несущее негативные последствия для экологии и людей. Техногенная катастрофа отличается от естественной — явлением, которое её вызвало: частичным или полным выходом из строя или разрушением технических средств.

К техногенным катастрофам относятся:

взрывы;

пожары;

разрушение инфраструктуры;

загрязнение окружающей среды и водоемов токсичными, радиоактивными, химическими веществами;

аварии транспорта (наземного, воздушного, водяного) или аварии на предприятиях.

Техногенные катастрофы могут иметь разные формы и последствия.

Какие техногенные катастрофы уже видел мир

Ввиду развития науки человечество смогло преодолеть многие болезни, соединить между собой страны и материки, разработать сверхмощное оружие и повлиять на развитие аграрных ресурсов.

В то же время, такой прорыв в науке иногда заканчивается ужасными последствиями для людей. Мир видел уже несколько десятков техногенных катастроф. Расскажем тебе о некоторых из них.

Ядовитое облако в Севесо

В итальянском городке Севесо к 1976 году проживало около 17 тыс. жителей. Но 10 июня 1976 года на местном заводе произошел мощный взрыв, в результате которого в воздух попал опасный диоксин.

После взрыва ядовитый диоксин образовал нависшее над городом облако. Через некоторое время местные стали обращаться в больницу с симптомами тошноты, рвоты и ухудшения зрения.

Сейчас этот город называют итальянской Хиросимой, ведь больше в Севесо никто не живет. Чтобы оживить город-призрак, нужно много лет и обеззараживание всех грунтов и вод.

Причиной катастрофы стало несоблюдение температурного режима на объекте.

Авария на Трехмильном острове

28 марта 1979 года произошла одна из величайших техногенных катастроф мира и истории ядерной энергетики. На атомной электростанции Три-Майл-Айленд произошел выброс радиоактивных материалов, а именно — газов ксенон-133 и йод-131.

Предшествовали инциденту протекавший теплоноситель и закупоренный трубопровод выгрузки ионообменной смолы. Больших человеческих жертв удалось избежать, но событие заставило ученых пересмотреть нормы безопасности эксплуатации ядерных объектов.

Взрыв на заводе AZF в Тулузе

Одной из самых ужасных катастроф мира считается взрыв на заводе AZF во французском городке Тулуза. По неизвестным причинам 21 сентября 2001 детонировало 300 тонн нитрата аммония в ангаре AZF.

В результате взрыва тогда погибли 30 человек, ещё многие получили ранения. В течение 11 лет компания выплачивала два млрд евро пострадавшим в результате катастрофы.

На месте взрыва осталась воронка диаметром до 50 метров и глубиной около пяти метров.

Химическая катастрофа в Бхополе

3 декабря 1984 произошла одна из самых известных техногенных катастроф — Бхопальская трагедия. Из-за аварии, произошедшей на заводе американской компании Union carbide, погибли более 18 тыс. человек.

Причину аварии так и не нашли. Однако следствие установило, что руководство компании вынуждало сотрудников сокращать расходы, что также влияло и на сферу безопасности.

Вероятно, это и послужило причиной катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС

Авария, вызванная политикой СССР и умалчиванием её последствий властями страны, стала одной из самых больших катастроф для экологии не только Украины, но и наших соседей.

26 апреля 1986 навсегда изменило атомную энергетику. Сейчас до сих пор существует много версий, что привело к взрыву четвертого атомного энергоблока в Чернобыле. Ученые склоняются к халатности руководства, а также политике СССР.

Достоверно до сих пор неизвестно точное количество погибших и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, однако задокументирована смерть 134 сотрудников АЭС и спасателей от лучевой болезни.

Кроме того, мощный выброс радиации привел к развитию множества случаев онкологических заболеваний, в частности рака щитовидной железы. Также зафиксировано множество патологий у новорожденных.

Город Припять и сейчас “фонит”, а зона вокруг него считается отчужденной.

Подрыв Каховской ГЭС можно считать техногенной катастрофой. Россия ещё раз показывает, что хочет уничтожить украинский народ в прямом смысле этого слова.

Кроме того, РФ угрожает миру ядерной катастрофой, держа под оккупацией Запорожскую АЭС и сохраняя в помещениях ЗАЭС военную технику. Что произойдет, если россияне подорвут Запорожскую АЭС, мы писали в нашем другом материале.

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