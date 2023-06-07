Техногенна катастрофа: що це таке та які трагедії світ вже пережив

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, світ знову згадав визначення “техногенна катастрофа”. Про наслідки трагедії в Україні поки що рано говорити, адже остаточні висновки стануть відомі лише після спаду води. Однак вже зараз екологи кажуть: підрив Каховської дамби спричинив масове затоплення, через яке загинуть тонни риби, а землі стануть непридатними для засаджування на кілька років. Аби бути у контексті сучасних подій, розповідаємо, що таке техногенна катастрофа та які трагедії світ й Україна вже пережили у той чи інший час. Що таке техногенна катастрофа Техногенна катастрофа — це подія, що несе негативні наслідки для екології та людей. Техногенна катастрофа відрізняється від природної тим явищем, яке її спричинило: частковим або повним виходом з ладу чи руйнуванням технічних засобів. До техногенних катастроф належать: вибухи;

пожежі;

руйнування інфраструктури;

забруднення довкілля та водойм токсичними, радіоактивними, хімічними речовинами;

аварії транспорту (наземного, повітряного, водяного) або аварії на підприємствах. Техногенні катастрофи можуть мати різні форми та наслідки.

Які техногенні катастрофи уже бачив світ

Через розвиток науки людство змогло подолати багато хвороб, сполучити між собою країни та материки, розробити надпотужну зброю та вплинути на розвиток аграрних ресурсів.

Водночас такий прорив у науці інколи несе жахливі наслідки для людей. Світ бачив уже кількадесят техногенних катастроф. Розповімо тобі про кілька найгучніших трагедій.

Отруйна хмара у Севесо

В італійському містечку Севесо до 1976 року мешкало близько 17 тис. жителів. Та 10 червня 1976 на місцевому заводі стався потужний вибух, внаслідок якого відбувся викид небезпечного діоксину.

Після вибуху отруйний діоксин утворив хмару, що нависла над містом. За деякий час місцеві почали звертатися до лікарні з симптомами нудоти, блювання та погіршенням зору.

Нині це місто називають італійською Хіросімою, адже більше у Севесо ніхто не живе. Для того, аби оживити місто-примару, потрібно багато років та знезараження всіх ґрунтів та вод. Причиною аварії стало недотримання температурного режиму на об’єкті.

Аварія на Трьохмильному острові

28 березня 1979 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф світу та в історії ядерної енергетики. На атомній електростанції Три-Майл-Айленд стався викид радіоактивних матеріалів, а саме газів ксенон-133 та йод-131.

Передували інциденту теплоносій, який протікав, та закоркований трубопровід вивантаження іонообмінної смоли. Великих людських жертв вдалося уникнути, та подія змусила науковців переглянути норми безпеки експлуатації ядерних об’єктів.

Вибух на заводі AZF у Тулузі

Однією з найжахливіших катастроф світу вважають вибух на заводі AZF у французькому містечку Тулуза. З невідомих причин 21 вересня 2001 року здетонували 300 тонн нітрату амонію в ангарі AZF.

Внаслідок вибуху тоді загинуло 30 осіб, ще багато людей отримали поранення. Протягом 11 років компанія виплачувала 2 млрд євро тим, хто постраждав внаслідок катастрофи.

На місці вибуху залишилася вирва діаметром до 50 метрів і глибиною приблизно п’ять метрів.

Хімічна катастрофа у Бхопалі

3 грудня 1984 сталася одна з найвідоміших техногенних катастроф — Бхопальська трагедія. Через аварію, що сталася на заводі американської компанії Union carbide, загинуло понад 18 тис. людей.

Причину аварії так і не знайшли. Однак слідство встановило, що керівництво компанії змушувало співробітників скорочувати витрати, що також впливало й на безпекову сферу.

Ймовірно, це й стало причиною катастрофи.

Аварія на Чорнобильській АЕС

Аварія, спричинена політикою СРСР та замовчуванням її наслідків владою країни, стала однією з найбільших катастроф для екології не лише України, а й наших сусідів.

26 квітня 1986 року назавжди змінило атомну енергетику. Нині й досі існує багато версій, що саме спричинило вибух четвертого атомного енергоблока у Чорнобилі. Науковці схиляються до недбалості керівництва, а також політики СРСР.

Достеменно й досі невідома точна кількість загиблих та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, однак задокументованою є смерть 134 співробітників АЕС та рятувальників від променевої хвороби.

Крім того, потужний викид радіації призвів до розвитку величезної кількості випадків онкологічних захворювань, зокрема раку щитоподібної залози. Також зафіксовано багато патологій у новонароджених.

Місто Прип’ять й нині “фонить”, а зона навколо нього вважається відчуженою.

Підрив Каховської ГЕС також можна вважати техногенною катастрофою. Росія вкотре показує, що хоче знищити український народ у прямому значенні цього слова.

Окрім цього, РФ погрожує світові ядерною катастрофою, тримаючи під окупацією Запорізьку АЕС та зберігаючи в приміщеннях ЗАЕС військову техніку. Що станеться, якщо росіяни підірвуть Запорізьку АЕС, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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