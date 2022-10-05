Пирсинг на губах и отбеливающая паста: что вредит нашим зубам больше, чем курение?

Зубы требуют особого ухода, даже несмотря на впечатление, что пока не появится боль — с полостью рта все хорошо. Но есть несколько привычек, негативно влияющих на здоровье зубов.
Стоматолог Ольга Геер дает несколько советов, от чего нужно отказаться каждому, чтобы не повредить зубы и сохранить здоровье полости рта.
Алкоголь, курение, наркотики нам известны своим вредом еще со школы. Но здоровью зубов могут навредить и, казалось бы, абсолютно “механические” привычки.
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Если же проблема уже появилась, то следует обратиться к врачу. К тому же врачи советуют забыть об обезболивающем, если его не прописал специалист. Читай, когда нужно идти к стоматологу.
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