Пірсинг на губах і відбілювальна паста: що шкодить нашим зубам більше, аніж куріння?

Зуби вимагають особливого догляду, навіть попри враження, що доки не з’явиться біль — із ротовою порожниною все добре. Але є кілька звичок, які негативно впливають на здоров’я зубів.
Стоматологиня Ольга Геєр дає кілька порад, від чого треба відмовитися кожному, щоб не пошкодити зуби та зберегти здоров’я ротової порожнини.
Алкоголь, куріння, наркотики нам відомі своєю шкодою ще зі школи. Але здоровʼю зубів можуть нашкодити, здавалося б, абсолютно “механічні” звички.
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Якщо ж проблема вже з’явилася, то варто звернутися до лікаря. До того ж лікарі радять забути про знеболювальне, якщо його не прописав фахівець. Читай, коли треба йти до стоматолога.
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