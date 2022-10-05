Здоров'я та краса

Пірсинг на губах і відбілювальна паста: що шкодить нашим зубам більше, аніж куріння?

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 17:30
Як доглядати за зубами
Фото: Pexels

Більше новин
Пірсинг на губах і відбілювальна паста: що шкодить нашим зубам більше, аніж куріння?
Під час війни музика має бути присутня у житті на всі 200% — історія артиста, який став на захист країни
Як приготувати рисовий пудинг
Рисовий пудинг із мінімальної кількості інгредієнтів від Євгена Клопотенка
Зачіски на середнє волосся
Для легкого об’єму та чарівної грайливості пасм: топ-5 стрижок на середнє волосся
Медична реформа — які оновлення чекають на українців
Госпітальні округи замість звичайних лікарень? В Україні стартував другий етап медреформи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли збивати температуру у дитини
Не поспішай давати ліки! Коли варто збивати температуру у дитини та чому деколи лихоманка є корисною
як підтримати нервову систему
Замість валеріани: як підтримати нервову систему — поради нутриціолога
Стоматит у роті: як лікувати у дорослих та дітей
Нестерпний біль і ранки в роті: що таке стоматит і як його лікувати
Кишкові інфекції
Кишкові інфекції: небезпека, перша допомога та методи лікування за рекомендаціями МОЗ

Відео
0:05:27
Обстріл цивільної колони біля Куп'янська - свідчення очевидців

Стріляли, доки не стихли крики — моторошні деталі атаки росіян на цивільну колону біля Куп’янська
0:03:54
Як живуть мешканці звільненого Лимана Донецької області
Крадені автівки й загублені росіянами “лапті” — що відбувається у звільненому Лимані зараз
Санкції проти Росії
Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії
0:06:41
Обстріл Білої Церкви 5 жовтня - що відомо про атаку дронів Shahed-136
Як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати — Ігнат
0:03:09
Херсонщина
Крок за кроком! ЗСУ підтвердили звільнення восьми селищ на Херсонщині
0:24:48
Маленький волонтер
Шиє екоторбинки та допомагає ЗСУ у свої дев’ять років! Історія маленького волонтера
0:05:07
Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі
Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України — виступ Олени Зеленської на безпековому форумі у Варшаві
0:01:30
Вибухи у Білій Церкві сьогодні
Масові вибухи у Білій Церкві. Росія вдарила по місту з дронів-камікадзе
0:03:43
Чорні запорожці
І голови не підняти! Легендарні Чорні запорожці відверто про обстріли на передовій
Карта бойових дій в Україні 05.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Ратифікація
Читати далі
Ратифікація: що це та особливості процесу в Україні
дрон-камікадзе
Читати далі
Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь