Пірсинг на губах і відбілювальна паста: що шкодить нашим зубам більше, аніж куріння?

Зуби вимагають особливого догляду, навіть попри враження, що доки не з’явиться біль — із ротовою порожниною все добре. Але є кілька звичок, які негативно впливають на здоров’я зубів.

Стоматологиня Ольга Геєр дає кілька порад, від чого треба відмовитися кожному, щоб не пошкодити зуби та зберегти здоров’я ротової порожнини.

Алкоголь, куріння, наркотики нам відомі своєю шкодою ще зі школи. Але здоровʼю зубів можуть нашкодити, здавалося б, абсолютно “механічні” звички.

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Звички, що шкодять зубам

використання зубної щітки з жорсткою щетиною без консультації лікаря-стоматолога;

щоденне чищення зубів пастою з відбілювальним ефектом;

зловживання гарячою їжею та часте вживання-чергування гарячої та холодної їжі (напоїв);

звичка пити багато чаю чи кави;

використання зубочисток на постійній основі;

часті солодкі перекуси, звичка їсти сухарики, горішки та насіння;

пристрасть до кислої їжі та напоїв;

пірсинг у роті та на губах.

Якщо ж проблема вже з’явилася, то варто звернутися до лікаря. До того ж лікарі радять забути про знеболювальне, якщо його не прописав фахівець. Читай, коли треба йти до стоматолога.

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