Не пий знеболювальне! Коли необхідно йти до стоматолога — пояснює лікарка

Зубний біль є одним із найнестерпніших для людини. Як правило, до зубного лікаря ми звертаємося вже тоді, коли терпіти біль стає неможливо — тоді проблеми уже стають більшими, запущеними й потребуватимуть вартісного лікування.

Але лікарка-стоматолог Юлія Ковальчук каже: профілактично до стоматолога варто звертатися не рідше, ніж раз на півроку. Та існує ще безліч причин, через які також потрібно запланувати похід до зубного лікаря, а не терпіти чи ігнорувати проблему.

Зубний біль

Зубний біль уже є сигналом, що тобі необхідно звернутися до спеціаліста.

Якщо лише пити знеболювальне, то зубний біль просто стане замаскованим симптомом. Таким чином ти лише запустиш процес, і далі лікування може бути важким і вартісним.

Запалення, кровоточивість ясен

Запалення ясен та пародонтальні проблеми є однією з найпоширеніших причин втрати зубів у людей. Тож якщо ти відчуваєш дискомфорт при жуванні чи бачиш кров під час чищення зубів — варто негайно звернутися до лікаря.

Ясна є основою для зубів. Якщо ясна не здорові — зуби почнуть розхитуватися та випадати.

Причиною запалення ясен може бути погана гігієна чи накопичення каменю на зубах. При зверненні до лікаря можна отримати поради щодо нової зубної пасти, щітки та гігієни.

Неприємний запах з рота

Це — також одна із причин, через які варто звернутися до зубного лікаря. Але це не завжди стоматологічне питання — тож лікар за потреби направить до іншого спеціаліста, оскільки проблема може критися набагато глибше.

Неприємний запах з рота може свідчити про проблеми з легенями або печінкою.

Неприємні відчуття при вживанні деяких продуктів

При вживанні кислого чи солодкого, гарячого або холодного можуть виникати больові відчуття. Якщо такі симптоми є у тебе — потрібно звернутися до лікаря, бо біль при вживанні їжі чи рідин може свідчити про каріозну порожнину.

Карієс руйнує зубний нерв, надалі це загрожує видаленням зуба.

Вагітність та планування вагітності

Такий серйозний етап вимагає підготовки всього організму. Особливо це стосується зубів — при недостатній кількості вітамінів зуби почнуть кришитися та випадати.

Разом з тим, під час вагітності не рекомендують робити анестезію та рентгенівські знімки.

Порушення прикусу

Ще одна причина для звернення до спеціаліста. При цьому, чим раніше відбудеться огляд в лікаря, тим краще та результативніше проходитиме лікування.

Вперше до ортодонта варто звертатися дітям від шести років. Так лікарю буде простіше виявити можливі порушення прикусу та організувати правильне лікування.

Пломби, коронки, вініри та імпланти

Якщо у тебе вже були лікарські втручання, необхідно відвідувати спеціаліста двічі на рік. Так стоматолог зможе вчасно виявити пошкодження, відшліфувати пломбу.

Порожнина рота є першою ланкою шлунково-кишкового тракту, тож усі бактерії проходять саме через зуби. При недотриманні гігієни можуть виникати різноманітні шлунково-кишкові розлади.

Профілактичний огляд і гігієна необхідні кожній людині. Простіше та дешевше доглядати за ротовою порожниною щодня, аніж оплачувати дороге лікування зубів раз на рік.

Раніше ми поставили стоматологам питання, які найчастіше турбують пацієнтів: читай матеріалі все про імпланти, брекети та правильний догляд за зубами.

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