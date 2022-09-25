Здоров'я та краса

Не пий знеболювальне! Коли необхідно йти до стоматолога — пояснює лікарка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 12:30
Як часто потрібно відвідувати стоматолога
Фото: Unsplash

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