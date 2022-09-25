Не пей обезболивающее! Когда необходимо идти к стоматологу, — объясняет врач

Зубная боль является одной из самых невыносимых для человека. Как правило, к зубному врачу мы обращаемся тогда, когда терпеть боль становится невозможно — тогда проблемы уже становятся большими, запущенными и нуждаются в стоимостном лечении.

Но врач-стоматолог Юлия Ковальчук говорит: для профилактики к стоматологу следует обращаться не реже, чем раз в полгода. Однако существует еще множество причин, из-за которых также нужно запланировать поход к зубному врачу, а не терпеть или игнорировать проблему.

Зубная боль

Зубная боль является сигналом, что тебе необходимо обратиться к специалисту.

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Если просто пить обезболивающее, то зубная боль просто станет замаскированным симптомом. Таким образом ты только запустишь процесс, и далее лечение может быть тяжелым и дорогим.

Воспаление, кровоточивость десен

Воспаление десен и пародонтальные проблемы являются одной из самых распространенных причин потери зубов у людей. Так что если ты чувствуешь дискомфорт при жевании или питье, видишь кровь во время чистки зубов — следует немедленно обратиться к врачу.

Десна являются основой для зубов. Если десна не здоровы — зубы начнут расшатываться и выпадать.

Причиной воспаления десен может быть плохая гигиена или накопление камня на зубах. При обращении к врачу можно получить советы по новой зубной пасте, щетке и гигиене.

Неприятный запах изо рта

Это также одна из причин, по которым следует обратиться к зубному врачу. Но это не всегда стоматологический вопрос — врач при необходимости направит к другому специалисту, поскольку проблема может крыться гораздо глубже.

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о проблемах с легкими или печенью.

Неприятные ощущения при употреблении некоторых продуктов

При употреблении кислого или сладкого, горячего или холодного могут возникать болевые ощущения. Если такие симптомы есть у тебя, нужно обратиться к врачу, потому что боль при употреблении пищи или жидкостей может свидетельствовать о кариозной полости.

Кариес разрушает зубной нерв, в дальнейшем это чревато удалением зуба.

Беременность и планирование беременности

Такой серьезный этап требует подготовки всего организма. Особенно это касается зубов — при недостаточном количестве витаминов зубы начнут крошиться и выпадать.

Вместе с тем во время беременности не рекомендуют делать анестезию и рентгеновские снимки.

Нарушение прикуса

Еще одна причина для обращения к специалисту. При этом чем раньше состоится осмотр у врача, тем лучше и результативнее будет проходить лечение.

Впервые к ортодонту следует обращаться детям от шести лет. Так врачу будет проще выявить возможные нарушения прикуса и организовать правильное лечение.

Пломбы, коронки, виниры и импланты

Если у тебя уже были врачебные вмешательства, нужно посещать специалиста дважды в год. Так стоматолог сможет вовремя обнаружить повреждение, отшлифовать пломбу.

Полость рта является первым звеном желудочно-кишечного тракта, поэтому все бактерии проходят именно через зубы. При несоблюдении гигиены могут возникать различные желудочно-кишечные нарушения.

Профилактическое освидетельствование и гигиена необходимы каждому человеку. Проще и дешевле ухаживать за полостью рта ежедневно, чем оплачивать дорогостоящее лечение зубов раз в год.

Ранее мы задали стоматологам вопросы, которые чаще всего беспокоят пациентов: читай материале все об имплантах, брекетах и ​​правильном уходе за зубами.

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