Медовый спас, Преображение и Успенский пост. Церковные праздники и посты в августе 2022

Август традиционно богат церковными праздниками. Среди них три Спаса, День великомученика Пантелеймона и Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, христиане восточного обряда в Украине будут отмечать ряд других важных праздников, о которых подробно расскажем в этом материале.

А еще в августе верующих ждет Успенский пост, который считается одним из самых важных.

Православный церковный календарь на август 2022 года

2 августа — День пророка Ильи.

Ежегодно в этот день православные и греко-католики чествуют святого Илью. Этот день считается предвестником осени. А еще в народе говорят, что на Илью ни в коем случае нельзя купаться в водоемах.

4 августа — День равноапостольной Марии Магдалины.

Мария Магдалина была верной последовательницей Иисуса после ее исцеления Христом от семи демонов.

9 августа — день Пантелеймона Целителя.

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К этому великомученику верующие обращаются с молитвой, просят его об изцелении от телесных болезней и избавлении от душевной боли.

14 августа — Медовый Спас (Маковей)

Название Спас происходит от слова Спаситель, а значит, здесь речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе.

В этот день принято освящать в церкви свежесобранный мед, а также “маковейчики” — букеты из полевых цветов с обязательным добавлением маковых головок. Их хранят в доме до весны в качестве оберегов.

Также в этот день начинается Успенский пост.

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас.

Преображение и Яблочный Спас — это разные названия одного и того же события. Первое — по церковному календарю, а второе — по народному.

Преображение Господне — один из двунадесятых праздников, то есть 12 величайших христианских праздников в году. В этот день Иисус предстал перед всеми людьми в своем божественном сиянии, зная, что произойдет с ним дальше.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Это также один из двунадесятых праздников. Успение Пресвятой Богородицы — это день завершения земной жизни Девы Марии и ее ухода на небо.

Он знаменует завершение Успенского поста.

29 августа — Хлебный, или Ореховый спас.

Этот праздник означает прощание с летом и начало подготовки к осени и будущим холодам.

Православные посты в августе 2022 года

14 августа — 28 августа — многодневный Успенский пост, один из важнейших в году, считается довольно строгим.

В этот период не разрешается есть мясные и молочные продукты и яйца. Основной пищей должны стать орехи, грибы, картофель, ягоды, фрукты и овощи.

3, 5, 10, 12 и 31 августа — однодневные традиционные посты каждую среду и пятницу.

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