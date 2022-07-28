Медовый спас, Преображение и Успенский пост. Церковные праздники и посты в августе 2022

Август традиционно богат церковными праздниками. Среди них три Спаса, День великомученика Пантелеймона и Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, христиане восточного обряда в Украине будут отмечать ряд других важных праздников, о которых подробно расскажем в этом материале.
А еще в августе верующих ждет Успенский пост, который считается одним из самых важных.
Ежегодно в этот день православные и греко-католики чествуют святого Илью. Этот день считается предвестником осени. А еще в народе говорят, что на Илью ни в коем случае нельзя купаться в водоемах.
Мария Магдалина была верной последовательницей Иисуса после ее исцеления Христом от семи демонов.
Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К этому великомученику верующие обращаются с молитвой, просят его об изцелении от телесных болезней и избавлении от душевной боли.
Название Спас происходит от слова Спаситель, а значит, здесь речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе.
В этот день принято освящать в церкви свежесобранный мед, а также “маковейчики” — букеты из полевых цветов с обязательным добавлением маковых головок. Их хранят в доме до весны в качестве оберегов.
Также в этот день начинается Успенский пост.
Преображение и Яблочный Спас — это разные названия одного и того же события. Первое — по церковному календарю, а второе — по народному.
Преображение Господне — один из двунадесятых праздников, то есть 12 величайших христианских праздников в году. В этот день Иисус предстал перед всеми людьми в своем божественном сиянии, зная, что произойдет с ним дальше.
Это также один из двунадесятых праздников. Успение Пресвятой Богородицы — это день завершения земной жизни Девы Марии и ее ухода на небо.
Он знаменует завершение Успенского поста.
Этот праздник означает прощание с летом и начало подготовки к осени и будущим холодам.
В этот период не разрешается есть мясные и молочные продукты и яйца. Основной пищей должны стать орехи, грибы, картофель, ягоды, фрукты и овощи.
Если ты хочешь знать, в какие дни в августе лучше поберечь здоровье и нервную систему, смотри календарь магнитных бурь.
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