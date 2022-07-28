Медовый спас, Преображение и Успенский пост. Церковные праздники и посты в августе 2022

Алина Литвиненко, выпускающий редактор сайта 28 июля 2022, 19:30
Церковні свята в серпні

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