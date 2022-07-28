Медовий спас, Преображення і Успенський піст. Церковні свята та пости в серпні 2022

Серпень традиційно багатий на церковні свята. Серед них — три Спаси, День великомученика Пантелеймона та Успіння Пресвятої Богородиці. Крім того, християни східного обряду в Україні відзначатимуть і низку інших важливих свят, про які детально розповімо у цьому матеріалі.

А ще у серпні на вірян чекає Успенський піст, який вважається одним із найважливіших.

Православний церковний календар на серпень 2022 року

2 серпня — День пророка Іллі.

Щорічно в цей день православні та греко-католики вшановують святого Іллю. В давнину цей день вважали передвісником осені. А ще в народі говорять, що на Іллю категорично не можна купатися у водоймах.

4 серпня — День рівноапостольної Марії Магдалини.

Марія Магдалина була вірною послідовницею Ісуса після її зцілення Христом від семи демонів.

9 серпня — день Пантелеймона Цілителя.

Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових. До цього великомученика віряни звертаються з молитвою, просять його про одужання від тілесних хвороб та позбавлення від душевного болю.

14 серпня — Медовий Спас (Маковія)

Назва Спас походить від слова Спаситель, а отже, тут ідеться про Сина Божого Ісуса Христа. У цей день заведено освячувати в церкві свіжозібраний мед, а також “маковійчики” — букети з польових квітів з обов’язковим додаванням макових голівок. Їх зберігають у будинку до весни як обереги. Також у цей день починається Успенський піст.

19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас.

Преображення та Яблучний Спас — це різні назви тієї самої події. Перша — за церковним календарем, а друга — за народним.

Преображення Господнє — одне з дванадесятих свят, тобто 12 найбільших християнських свят у році. У цей день Ісус з’явився перед усіма людьми в своєму божественному сяйві, знаючи, що станеться з ним далі.

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

Це також одне з дванадесятих свят. Успіння Пресвятої Богородиці — це день завершення земного життя Діви Марії та її відходу на небо.

Цей день знаменує завершення Успенського посту.

29 серпня — Хлібний, або ж Горіховий спас.

Це свято означає прощання з літом і початок підготовки до осені та до майбутніх холодів.

Православні пости в серпні 2022 року

14 серпня — 28 серпня — багатоденний Успенський піст, один із найважливіших у році, вважається доволі суворим.

У цей період не дозволяється їсти м’ясні, молочні продукти та яйця. Основною їжею мають стати горіхи, гриби, картопля, ягоди, фрукти та овочі.

3, 5, 10, 12 та 31 серпня — одноденні традиційні пости щосереди та п’ятниці.

Якщо ж ти хочеш знати, у які дні в серпні краще поберегти здоров’я та нервову систему, дивись календар магнітних бур.