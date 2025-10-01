День Черновцов 2025: дата праздника и программа мероприятий

Черновцы — город, в котором оставляешь частицу своего сердца. На его улочках то здесь, то там притаились всевозможные интересности, сам воздух насыщен уникальным прошлым Буковины, а удивительно прекрасная архитектура создает неповторимое лицо города. Когда день Черновцов и как его собираются праздновать, в нашем материале.

День Черновцов: дата праздника

Ежегодно День города в Черновцах отмечается в первые выходные октября.

Эта дата определяется историческим событием: были найдены первые упоминания о городе. Их содержали давние рукописи молдавского хозяина Александра Доброго, отданные львовским купцам 8 октября 1408 года. С тех пор именно в октябрьские дни отмечают праздник города.

Считается, что Черновцы получили свое название в память о первом поселении — крепости, расположенной в черных непроходимых дубовых лесах. А может быть, его именовали в честь основанного на левом берегу реки Прут “черного города”. Правда, после монгольского нашествия жители древнейших Черновцов переселились на правый берег.

Интересно, что город, ныне имеющий репутацию мультикультурного и космополитического, издавна принимал и ассимилировал культуры разных народов, в основном тех, которые смотрели на него, как на лакомый кусочек. В 15 веке в Черновцах хозяйничали венгры, впоследствии город оказался в Молдавском княжестве, а затем пришел черед властвовать Турции.

А все потому, что через Черновцы шли важные торговые пути. Уже в 18 веке, когда пришло время австрийского периода, город начал бурно развиваться. Именно тогда началось каменное строительство и бывший деревянный городок превратился в красавца, в архитектуре которого есть и прозападные барочные, и готические элементы.

Город гордится тем, что когда-то под его небом выступал известный композитор Ференц Лист, пели звезды оперной сцены Саломея Крушельницкая и Карузо.

А еще в Черновцах родилась Мила Кунис, ныне известная как американская кинозвезда.

Что известно о праздновании Дня Черновцов: план мероприятий

Городской совет Черновцов уже поделился планами по празднованию дня города. В комментарии Суспільному пресс-служба ведомства сообщила о ряде мероприятий.

4 октября:

с 12:00 до 14:00 — Благотворительное мероприятие Чернівці — моя казка в парке Шевченко;

— Благотворительное мероприятие Чернівці — моя казка в парке Шевченко; в 14:00 — игровое мероприятие для детей Намалюй свої Чернівці: вікторина у фарбах в Туристско-информационном центре на улице Банковой, 3;

— игровое мероприятие для детей Намалюй свої Чернівці: вікторина у фарбах в Туристско-информационном центре на улице Банковой, 3; в 19:00 — Вечер благодарности 82-й десантно-штурмовой бригаде на территории возле стадиона Буковина. Специальные гости: SHUMEI и TAYANNA;

— Вечер благодарности 82-й десантно-штурмовой бригаде на территории возле стадиона Буковина. Специальные гости: SHUMEI и TAYANNA; с первыми сумерками — театрализованное действо зажигания фонаря Світло на Панській в ​​начале улицы Ольги Кобылянской возле кованого фонаря.

5 октября

в 11:45 — бесплатная обзорная экскурсия по городу. Начинается на Центральной площади, 1 у лестницы Ратуши;

— бесплатная обзорная экскурсия по городу. Начинается на Центральной площади, 1 у лестницы Ратуши; в 14:00 — Концерт с участием художников и художественных коллективов города на улице Кобылянской, 28;

— Концерт с участием художников и художественных коллективов города на улице Кобылянской, 28; в 14:00 — показ моды от украинских брендов на улице Кобылянской;

— показ моды от украинских брендов на улице Кобылянской; в 16:00 — Молодежный региональный конкурс-фестиваль рок-музыки Відродження-2025. Где: летняя сцена комплекса культурных услуг Центрального дворца культуры по улице Главки, 20;

— Молодежный региональный конкурс-фестиваль рок-музыки Відродження-2025. Где: летняя сцена комплекса культурных услуг Центрального дворца культуры по улице Главки, 20; в 18:00 — Театрализованная аттракция Трояндова легенда у кованого дворника на улице Кобылянской;

— Театрализованная аттракция Трояндова легенда у кованого дворника на улице Кобылянской; в 19:00 — Огненное шоу от любительского объединения Артпроект Shadows на Театральной площади.

Фото с сайта Karpatium.

Раньше мы рассказывали, что посмотреть во Львове — читай о самых интересных локациях славного города.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!