День Чернівців 2025: дата свята та програма заходів

Чернівці — місто, в якому залишаєш частинку свого серця. На його вуличках то тут, то там причаїлися всілякі цікавості, саме повітря насичене унікальним минулим Буковини, а напрочуд прекрасна архітектура створює неповторне обличчя міста. Коли день Чернівців та як його збираються святкувати — у нашому матеріалі.
День Чернівців: дата свята
Щороку День міста в Чернівцях святкують у перші вихідні жовтня. У 2025 році він припадає на 4 та 5 жовтня.
Ця дата визначається історичною подією: були знайдені перші згадки про місто. Їх містили давні рукописи молдавського господаря Олександра Доброго, видані львівським купцям 8 жовтня 1408 року. Відтоді саме в жовтневі дні відзначають свято міста.
Вважається, що Чернівці отримали свою назву в пам’ять про перше поселення — фортецю, розташовану в чорних непрохідних дубових лісах. А можливо, його іменували на честь заснованого на лівому березі річки Прут “чорного міста”. Щоправда, після монгольського нашестя мешканці прадавніх Чернівців переселилися на правий берег.
Цікаво, що місто, яке нині має репутацію мультикультурного та космополітичного, здавна мусило приймати та асимілювати культури різних народів, здебільшого тих, що дивилися на нього, як на ласий шматочок. В 15 столітті в Чернівцях хазяйнували угорці, згодом місто опинилося у Молдавському князівстві, а потім прийшла черга володарювати Туреччини.
А все тому, що через Чернівці йшли важливі торгові шляхи. Вже у 18 столітті, коли настав час австрійського періоду, місто почало бурхливо розвиватися. Саме тоді розпочалося кам’яне будівництво, і колишнє дерев’яне містечко почало перетворюватися на красеня, в архітектурі якого є і прозахідні барокові, і готичні елементи.
Місто пишається тим, що колись під його небом виступав відомий композитор Ференц Ліст, співали зірки оперної сцени Соломія Крушельницька та Карузо.
А ще в Чернівцях народилася Міла Куніс, нині відома як американська кінозірка.
Що відомо про святкування Дня Чернівців: план заходів
