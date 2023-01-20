День Крыма 2023, или как узнать про полуостров больше. Выставки, книги и курсы крымскотатарской

Крым — это Украина. И 20 января каждый год об этом напоминает нам. Это день, когда жители полуострова в 1991 году высказались за восстановление Крымской автономии, что определило статус Крыма в составе Украины.

Пока наши Вооруженныесилы приближают победу на фронте, мы приближаем ее в тылу, исследуя нашу страну и распространяя правдивую информацию о ней. Сегодня вместе с экспертом Малой академии наук рассказываем, как и где учить историю, язык и культуру крымских татар.

Украинцы хотят больше знать о Крыме

Количество желающих изучать полуостров и его подлинность увеличилось с началом полномасштабного вторжения в разы, утверждает координатор направления Крымскотатарской гуманитаристики Малой академии наук Украины Ленура Халилова. В частности, возрос интерес к крымскотатарскому языку и литературе среди детей и взрослых, и в том числе среди ученых.

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— С прошлого года украинские школьники, а также педагоги активно учат крымскотатарский язык и культуру на нашем курсе от МАН. Признаюсь, я очень часто получаю сообщения от молодежи и пожилых людей с просьбами поделиться материалами о Крыме.

А на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ, который проходит ежегодно, примерно 50% научных исследований в нашей секции посвящены именно культуре крымских татар, — рассказывает Ленура Халилова.

Особенно украинцев интересует культурно-историческая общность с Крымом, отмечает исследовательница. В частности, популярным запросом является развеяние мифов о полуострове и его этносе. Один из них — само слово “крымскотатарский”.

Слово “крымскотатарский” пишется слитно. Это важно орфографически и политически. Советским властям было важно разделить два понятия — татарин и Крым, чтобы здесь даже не было идентификации.

— Именно поэтому не разрешали регистрироваться по месту жительства, учиться в вузах, а также не разрешали возвращаться на историческую Родину после депортации, если ты лицо крымскотатарской национальности, — признается исследовательница МАН.

Крымскотатарский язык и культура для детей: образовательные возможности от Малой академии наук

Сейчас Малая академия наук Украины запустила онлайн-курс по изучению крымскотатарской культуры Beraber (с крымскотатарской переводится “вместе” — ред.). Это всеукраинский онлайн-проект по изучению крымскотатарского языка и культуры для учеников 5–11 классов из разных уголков Украины.

Также на курсе есть отдельные группы педагогов, которые в перспективе будут обучать крымскотатарскому языку, литературе, истории и культуре школьников и готовить вместе с ними научные проекты по крымскотатарской тематике. Курс продлится до 27 апреля. Новый набор стартует в сентябре.

А уже летом 2023-го стартует Всеукраинская летняя научная школа по крымскотатарской гуманитаристике для учеников старших классов.

Это ежегодная мера, куда приглашают детей, которым интересно познакомиться и выучить язык коренного народа Украины — крымских татар, окунуться в мир крымскотатарской культуры, а также овладеть правдивыми фактами по истории крымских татар непосредственно от носителей языка и культуры.

В частности, в прошлом году участники сделали первые шаги в изучении крымскотатарского языка, отведали и учились готовить крымскотатарские традиционные блюда — чиберек и янтик, узнали о крымскотатарской традиции угощения кофе.

Больше о наследии полуострова: почему стоит посетить выставку о Крыме в Киеве

Ленура Халипова рекомендует посетить выставку Miras. Спадщина, которую организовали ОО Алем. Выставка проходит в Музее исторических драгоценностей Украины, будет доступна к посещению до июня.

В Miras. Спадщина впервые комплексно представлена самая большая на материковой части Украины коллекция предметов крымскотатарского ювелирного искусства и быта 18 – начала 20 веков. В частности, здесь можно увидеть серебряные къюшаки (женские пояса) и топлелки (навершие женских головных уборов), которые восхищают изяществом работы в технике крымскотатарской филиграни.

Также демонстрируются серебряные футляры для Корана и мужские амулеты, кофейная посуда, традиционная одежда крымских татар, образцы вышивки золотом.

— Зрители могут познакомиться с обычаями, искусством, эстетическими, религиозными и мировоззренческими традициями коренного народа Крыма из-за богатых орнаментальных композиций, которые создавались мастерами декоративного искусства не только как эстетический элемент интерьера, но и содержали в себе глубокие смыслы, такие близкие и понятные украинцам, а именно: стремление к благополучию, крепкой семье, безопасности и защите, уважению к старшим, здоровью, связи с природой и родиной, — восторженно комментирует исследовательница.

Что почитать, чтобы исследовать Крым глубже?

Напоследок, эксперт МАН Ленура Халилова советует и детям, и взрослым научно-популярные и исследовательские книги о Крыме, где читатель познакомится с правдивыми фактами о полуострове. В частности, это переведенные сборники книг по крымскотатарскому языку на украинский и материалы украинских авторов.

История Крыма: Крымские татары: от этногенеза до государственности Гульнары Абдулаевой.

Гульнары Абдулаевой. Крымскотатарская литература: сборник прозы И день настал, Мердивен Шамиля Алядина, Алим Юсуфа Болата, Ветры, дующие из Алушты, Серры Менекай.

Шамиля Алядина, Юсуфа Болата, Серры Менекай. Культура крымских татар: Крымскотатарская кухня, Свадьба крымских татар: традиционные формы и трансформации Елены Соболевой.

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым советует следующие книги об истории полуострова после 2014 года:

Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма Натальи Гуменюк.

Натальи Гуменюк. Люди “серой зоны”: Свидетели российской аннексии Крыма 2014 года Елены Халимон и Анны Андриевской.

Елены Халимон и Анны Андриевской. Анексия Крыма — международное преступление: Монография Александра Задорожного.

Кроме того, Малая академия наук Украины предлагает материалы о Крыме на своей платформе. Там дети и взрослые уже могут проверить свои знания о полуострове и крымских татарах онлайн.

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