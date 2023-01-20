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День Крыма 2023, или как узнать про полуостров больше. Выставки, книги и курсы крымскотатарской

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 20 января 2023, 16:27
День Криму 2023
Фото: Getty Images

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