День осеннего равноденствия: дата, когда Солнце и Луна делят небо как равные

В сентябре нас ждет день осеннего равноденствия. Его считают астрономическим началом осени.
Мы расскажем о дне осеннего равноденствия, его дате и что это за явление.
День осеннего равноденствия 2025: дата
Ежегодно точное время осеннего равноденствия меняется, но происходит в пределах одного дня — в диапазоне 22-23 сентября.
Днем осеннего равноденствия в 2025 году будет 22 сентября.
Этот день уникален тем, что он продлится 12 часов, равно как и ночь.
День осеннего равноденствия: что это за явление
В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно в точке восхода и заходит точно в точке заката. Оно находится под и над горизонтом одинаковое количество времени, именно поэтому день равен ночи.
Если рассматривать этот процесс с научной точки зрения, Солнце меняет свое положение и “мигрирует” из северного полушария в южное, пересекая экватор.
Поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.
Когда Солнце завершит переход, то световой день начинает сокращаться. Своего максимума достигает 23 декабря, затем начинается обратный процесс, который длится до 23 марта — дня весеннего равноденствия.
Из-за этого явления весеннее и осеннее равноденствие в науке считают астрономическим началом одноименных времен года, хотя календарные весна и осень начинаются раньше.
Хотя слово “равноденствие” означает равенство дня и ночи, на самом деле день немного длиннее сегодня. Все из-за атмосферной рефракции — солнечный свет заминается под горизонтом, и люди видят его до восхода и после заката.
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия
В день осеннего равноденствия не стоит:
- одалживать деньги и давать взаймы;
- ссорится с другими людьми;
- отказывать людям в помощи или гостеприимстве;
- засорять жилье, нести домой ненужные вещи;
- думать о плохом и бояться;
- распространять ложь;
- работать на истощение;
- прибегать к темной магии;
- игнорировать потребности тела и души;
- начинать что-то новое, лучше подводить итоги.
Что можно делать в день осеннего равноденствия
В этот день лучше планировать дела и навести в них порядок. Можно прописать четкий план действий на ближайшее будущее. В день осеннего равноденствия следует выполнить давние обещания родным или близким.
Также нужно отдохнуть душой и телом, уделить драгоценное время себе. Подумай о жизни, и куда хочешь двигаться дальше. В этот день можно производить итоги последнего года.
Можно отпустить обиды, запланировать свою жизнь на год.
Проведи генеральную уборку, в день осеннего равноденствия уборка дарит покой и ясность мыслей. Можно зажигать свечи, заниматься йогой или медитациями.
Питайся в меру, не забудь о прогулке на свежем воздухе перед сном.
День осеннего равноденствия: приметы
- если в этот день яркое солнце, то ждать прихода холодов пока не стоит;
- если на рябине много ягод, то осень будет дождливая;
- если береза уже пожелтела, значит будут ранние заморозки, а зима будет очень холодной;
- если на дубе много желудей, то на Рождество будет много снега.
