День осеннего равноденствия: дата, когда Солнце и Луна делят небо как равные

В сентябре нас ждет день осеннего равноденствия. Его считают астрономическим началом осени.

Мы расскажем о дне осеннего равноденствия, его дате и что это за явление.

День осеннего равноденствия 2025: дата

Ежегодно точное время осеннего равноденствия меняется, но происходит в пределах одного дня — в диапазоне 22-23 сентября.

Днем осеннего равноденствия в 2025 году будет 22 сентября.

Этот день уникален тем, что он продлится 12 часов, равно как и ночь.

День осеннего равноденствия: что это за явление

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно в точке восхода и заходит точно в точке заката. Оно находится под и над горизонтом одинаковое количество времени, именно поэтому день равен ночи.

Если рассматривать этот процесс с научной точки зрения, Солнце меняет свое положение и “мигрирует” из северного полушария в южное, пересекая экватор.

Поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.

Когда Солнце завершит переход, то световой день начинает сокращаться. Своего максимума достигает 23 декабря, затем начинается обратный процесс, который длится до 23 марта — дня весеннего равноденствия.

Из-за этого явления весеннее и осеннее равноденствие в науке считают астрономическим началом одноименных времен года, хотя календарные весна и осень начинаются раньше.

Хотя слово “равноденствие” означает равенство дня и ночи, на самом деле день немного длиннее сегодня. Все из-за атмосферной рефракции — солнечный свет заминается под горизонтом, и люди видят его до восхода и после заката.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия не стоит:

одалживать деньги и давать взаймы;

ссорится с другими людьми;

отказывать людям в помощи или гостеприимстве;

засорять жилье, нести домой ненужные вещи;

думать о плохом и бояться;

распространять ложь;

работать на истощение;

прибегать к темной магии;

игнорировать потребности тела и души;

начинать что-то новое, лучше подводить итоги.

Что можно делать в день осеннего равноденствия

В этот день лучше планировать дела и навести в них порядок. Можно прописать четкий план действий на ближайшее будущее. В день осеннего равноденствия следует выполнить давние обещания родным или близким.

Также нужно отдохнуть душой и телом, уделить драгоценное время себе. Подумай о жизни, и куда хочешь двигаться дальше. В этот день можно производить итоги последнего года.

Можно отпустить обиды, запланировать свою жизнь на год.

Проведи генеральную уборку, в день осеннего равноденствия уборка дарит покой и ясность мыслей. Можно зажигать свечи, заниматься йогой или медитациями.

Питайся в меру, не забудь о прогулке на свежем воздухе перед сном.

День осеннего равноденствия: приметы

если в этот день яркое солнце, то ждать прихода холодов пока не стоит;

если на рябине много ягод, то осень будет дождливая;

если береза ​​уже пожелтела, значит будут ранние заморозки, а зима будет очень холодной;

если на дубе много желудей, то на Рождество будет много снега.

