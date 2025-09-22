День осіннього рівнодення: дата, коли Сонце й Місяць ділять небо як рівні

У вересні на нас чекає день осіннього рівнодення. Його вважають астрономічним початком осені.

Ми розповімо про день осіннього рівнодення, його дату та що це за явище.

День осіннього рівнодення 2025: дата

Щороку точна година осіннього рівнодення змінюється, але відбувається в межах одного дня — у діапазоні 22-23 вересня.

Днем осіннього рівнодення у 2025 році буде 22 вересня.

Цей день унікальний тим, що він триватиме 12 годин, так само як і ніч.

День осіннього рівнодення: що це за явище

У день осіннього рівнодення Сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу Землі. Воно перебуває під і над горизонтом однаковий час, саме тому день дорівнює ночі.

Якщо розглядати цей процес з наукового погляду, Сонце змінює своє положення і “мігрує” з північної півкулі в південну, перетинаючи екватор.

Через це в першій півкулі починається астрономічна осінь, а в другій — весна.

Коли Сонце завершить перехід, то світловий день починає скорочуватися. Свого максимуму досягає 23 грудня, потім починається зворотний процес, який триває до 23 березня — дня весняного рівнодення.

Через це явище весняне й осіннє рівнодення в науці вважають астрономічним початком однойменних пір року, хоча календарні весна та осінь починаються раніше.

Хоча слово “рівнодення” означає рівність дня і ночі, насправді день сьогодні трохи довший. Усе через атмосферну рефракцію — сонячне світло заминається під горизонтом, і люди бачать його до сходу й після заходу.

Що не можна робити у день осіннього рівнодення

У день осіннього рівнодення не варто:

позичати гроші й давати у борг;

сваритися з іншими людьми;

відмовляти людям у допомозі чи гостинності;

засмічувати житло, нести додому непотрібні речі ;

думати про погане й боятися;

поширювати неправду;

працювати на виснаження;

вдаватися до темної магії;

ігнорувати потреби тіла та душі;

починати щось нове, краще підбивати підсумки.

Що можна робити в день осіннього рівнодення

У цей день краще планувати справи та навести в них лад. Можна прописати чіткий план дій на найближче майбутнє. Варто виконати давні обіцянки рідним чи близьким.

Також потрібно відпочити душею й тілом, приділити дорогоцінний час собі. Подумай над життям, і куди хочеш рухатися далі. У цей день можна проводити підсумки останнього року.

Можна відпустити образи, запланувати своє життя на рік.

Проведи генеральне прибирання, у день осіннього рівнодення прибирання дарує спокій та ясність думок. Можна запалювати свічки, займатися йогою чи медитаціями.

Харчуйся у міру, не забудь про прогулянку на свіжому повітрі перед сном.

День осіннього рівнодення: прикмети

якщо в цей день яскраве сонце, то чекати на прихід холодів поки не варто;

якщо на горобині багато ягід, то осінь буде дощовою;

якщо береза вже пожовкла, то значить будуть ранні заморозки, а зима буде дуже холодною;

якщо на дубі багато жолудів, то на Різдво буде багато снігу.

