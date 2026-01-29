День памяти героев Крут: почему это пример национального идеализма молодежи

Украинцы неоднократно в своей истории вынуждены были бороться за национальную идентичность, независимость и государственность. И каждый раз случалось новое сражение, которое, казалось, невозможно выиграть из-за преобладающего количества противника.

Однако каждый раз украинские воины по зову сердца, давали достойный отпор врагу и напоминали народу, что за свободу стоит бороться.

Сегодня, 29 января, чтят память День памяти Героев Крут — участников боя, который состоялся 106 лет назад, но до сих пор окутан мифами.

всю информацию, которую необходимо знать о бое под Крутами, его участниках, последствиях, а также способах памяти героев.

День памяти героев Крут: когда произошло сражение

В основном, все мы привыкли к дате 29 января для памяти Героев Крут. Однако многие историки сходятся во мнении, что это не совсем совпадает с действительностью столетней давности.

Эту дату взяли именно из данных большевиков, объявивших о захвате Крут 29 января. Одновременно с этим было сообщено о взятии станции Плиски, которая находится несколько восточнее. От нее большевикам пришлось бы идти как раз в Крут.

Также отдельные участники боя отмечали, что это заявление было ложным и в действительности бой состоялся только 30 января.

Как происходил бой под Крутами

Научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Виталий Скальский в эфире Украинского радио рассказал, что в середине декабря началось наступление большевиков на территорию Украины. Вели его в основном через Харьков.

Украинское военное командование отслеживало движение большевиков и ожидало их наступление на Полтаву, а потом на Киев. Поэтому именно в этот город направили наиболее боеспособные подразделения.

А вот станция Круты сначала воспринималась как вспомогательная, в том числе большевиками. Поэтому туда отправили учеников военного училища, старшин (сейчас “офицеры”, — ред.), участников студенческого шалаша Сечевых Стрельцов, казаков Свободного казачества.

Юноши — это не молодые ребята, это слушатели этой школы. Это люди с военным образованием, знакомые с оружием, знающие, как стрелять и что такое военная дисциплина.

Однако, когда большевики почувствовали, что в Полтаве им дают мощный отпор, то отступили на путь к Крутам. От них оставалось бы всего 130 километров до Киева, то есть примерно день пешком.

Но когда большевики добрались до станции Круты, то ощутили снова мощный отпор украинских сил, несмотря на то, что силы были несоизмеримы.

В общей сложности, бой длился около пяти-шести часов. Под вечер украинским силам стало не хватать патронов, а также пришла новость из Нежина (в 18 километрах от Крут, то есть с тыла — ред.), что там сопротивления большевикам не будет.

Поэтому украинские силы оказались под угрозой попадания в окружение и были вынуждены отойти в сумерках. Одна чота — это стоящий в резерве взвод 30-35 бойцов, отошедший к Крутам только в темноте.

Тогда уже большевики контролировали станцию и сразу взяли в плен 36 человек. Около 28 человек были расстреляны большевиками на станции.

Какое значение боя под Крутами для украинской истории

Самый молодой участник боя Игорь Лосский, которому на время боя было 17 лет, писал в своих воспоминаниях, что не считает бой стратегически важным. Однако подчеркивает его идейное значение.

Одного не удастся этому, может, и незначительному эпизоду отобрать. Этого чистого, ничем не помутненного национального идеализма, который был в те времена у украинской молодежи.

По его словам Виталия Скальского, в Киеве столице о битве под Крутами практически ничего не знали. Тогда в городе было разруха, забастовки, а телеграммы просто невозможно было отправить. Лишь позже в том же 1918 году люди узнали о Крутах.

К тому времени большевики уже захватили власть, поэтому такая самоотверженность и жертва считались тщетными. Отсюда и возник штамп трагичности происшествия.

Во время похорон крутянцев звучали фразы о бесполезной жертве. Это ясно в 1918 году, ведь это была живая рана.

Конечно, армию, вынужденную отойти с поля боя, довольно сложно назвать победителями. Однако защитники выполнили боевую задачу — дали бой, нанесли врагу существенные потери, задержали его продвижение.

Во время отступления повреждали железную дорогу и мосты. В общем, задержали движение большевиков на срок около четырех-пяти дней. За это время украинское руководство имело возможность подавить большевистское восстание, подготовиться к обороне столицы и провести эвакуацию государственных учреждений из города.

Также появилась возможность завершить переговоры между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза, что закончилось подписанием Брестского мирного договора (Брест-Литовского мирного договора). Этим самым украинцы получили международное признание независимости УНР.

Кроме того, одно из самых больших значений боя в том, что крутяне стали героями, в которых так нуждалась нация в борьбе. И даже теперь, когда мы снова боремся за свою независимость и государственность, именно к ним часто обращаются наши мысли в поисках моральной поддержки и силы не сдаваться.

Сколько украинцев участвовало в бою под Крутами

Боевые отряды создавали из тех, кто хотел воевать. Наибольшую часть защитников Крут составляли учащиеся военного училища, которых было около 300 человек. Вместе с ними также было 80 свободных казаков из Глухова, 20 старшин и около 120 человек из студенческого куреня Сечевых Стрельцов.

Учащиеся школы Кирилло-Мефодиевского братства и гимназии составляли меньшинство в силах, защищавших станцию Круты.

В общей сложности, украинские силы в бою под Крутами составляли до 520 человек, с 400 штыками, 16 пулеметами и одной пушкой.

Против них было более 3500 большевиков, 12 орудий и два бронепоезда.

Сколько погибло украинцев в результате боя под Крутами

Общие потери украинских сил около 260 человек убиты, ранены и захвачены в плен. Тем не менее основным силам удалось отступить и продолжить борьбу в других боях. Детальнее о потерях и именах погибших можно на сайте молодежной кампании Помни о Крутах.

Единственный участник боя под Крутами, дождавшийся восстановления независимости Украины, стал житель села Ватин Волынской области Матвей Данилюк. Его не стало в 1994 году.

Потери же противника часто не указываются в источниках, поэтому точно правильных чисел нет. Лишь участник боя Михаил Михайлик в своих воспоминаниях в 1932 году написал, что после боя под Крутами “осталось убитыми 300 москалей”.

Как чтили память о бое под Крутами

В 1931 году впервые решили попытаться почтить память о погибших путем голодовки. Участниками акции стали львовские студенты. За год к ним присоединились города и села Галиции, а также украинские студенты, проживавшие за границей.

Такой способ памяти хранился вплоть до 1939 года. Каждый раз учащиеся старших классов и студенты откладывали деньги, которые удавалось сэкономить таким путем, и передавали их в боевой фонд украинского освободительного движения.

Как можно почтить память о бое под Крутами сейчас

