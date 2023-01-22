От Киевской Руси и по сей день — как украинцы лелеяли свою соборность и воплощали национальную идею

Елена Яковлева, редактор сайта 22 января 2023, 08:30
День соборності України
Фото: Pexels

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