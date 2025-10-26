День тещи и свекрови 2025: когда праздник и шутливые поздравления для “вторых мам”

Каждый, кто женится, вместе с мужем (женой) получает целый букет родственников, и главной розой в нем неизменно становятся теща (для мужа) и свекровь (для жены). Хорошо, если отношения складывается без взаимных шипов. Чтобы было именно так, отпразднуйте вместе День тещи и свекрови. Больше об этом необычном празднике — в нашем материале.

День тещи и свекрови в Украине: история праздника

День тещи и свекрови во всем мире отмечают уже почти сто лет! Пришел он в Украину из Америки — там в 1930-х годах редактор одной из газет штата Техас Джин Хоу откровенно сокрушался в статье, что существует День матери, но нет такого праздника, который чествует тещу.

И хотя обычно тещи воспринимаются шутливо (мужчины изобретательны в создании анекдотов о них), к празднованию Дня тещи и свекрови отнеслись крайне серьезно. Ведь на самом деле после бракосочетания теща и свекровь становятся вторыми мамами. И проблема лишь в том, что им достаются уже взрослые, и порой довольно своенравные, дети.

Однако факт остается фактом: теща и свекровь дарят людям самое ценное, что у них есть — их родную половинку. И это заслуживает огромного уважения и благодарности. А если в отношениях и есть немного перца — пусть это будет не чили, а паприка! Подсласти свои шутки!

С 1934 Международный день тещи и свекрови (Mother-In-Law Day) отмечают в последнее воскресенье октября. В этом году это 26 октября.

День тещи и свекрови: как праздновать

В Украине день тещи и свекрови празднуют недавно, всего несколько десятков лет. Сначала праздник имел исключительно шутливый подтекст, но теперь приобретает более теплые, даже сентиментальные нотки.

И хотя особых обычаев в этот день не существует, становится правилом поздравить своих мам и уделить им немного больше внимания.

Подарить букет цветов. Сделать маленький приятный презент, например, пригласить в кафе или купить сертификат в спа-салон. Но и без особых сложностей — просто коробка конфет — будет оценена. Ведь, вопреки шуткам, большинство мужчин считают своих тещ хорошими.

День тещи и свекрови: прикольные и трогательные поздравления с праздником

Дорогая наша мама! Поздравляем тебя с праздником — Днем тещи и свекрови! Будь всегда здорова, не нервничай по пустякам — все пройдет! Шути и радуйся, больше смейся — это продлевает жизнь! Чаще балуй себя, а мы обещаем радовать тебя! Мы любим тебя!

***

Дорогая теща! Бесконечно благодарен тебе за то, что подарила мне такую ​​чудесную жену! Если бы не твоя дочь, я бы все еще блуждал в поисках своего идеала! Ты — самая лучшая, самая замечательная теща! Ты шикарно выглядишь, очень вкусно готовишь, и любишь и уважаешь меня! И это у нас взаимно! С праздником тебя! С Днем ​​тещи!

***

Дорогая моя свекровь (теща)! Поздравляю тебя с праздником! Ты наша помощница, опора и самый верный друг! Ты — любящая и заботливая мама и бабушка, и с легкостью справляешься с любыми трудностями! Для тебя нет проблем, которые не решаются! А бесконечная доброта делает наш маленький мирок лучше и теплее! Пусть, мама, твоя энергия никогда не иссякнет, будь вечно молодой и сильной!

***

Дорогая моя теща! Поздравляю тебя с праздником — Днем тещи и свекрови! Желаю, чтобы у тебя была бездна здоровья и ты передала свой семейный рецепт котлет не только внукам, но и правнукам! Чтоб ты меня хвалила за глаза, как я хвалю тебя! Чтобы мы тебя радовали так же сильно, как твоя дача! Любим и ждем в гости!

***

Дорогая наша мамочка! Лучшая, преданная бабушка! Я искренне благодарю тебя за то, что подарила мне мужа! Ты сделала меня счастливой! Ты моя подруга и советчица! Пусть в твоей жизни будет много хорошего, яркого, светлого! Мы всегда рады видеть тебя! Целуем, крепко обнимаем, любим!

***

Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день даровал Вам счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой и резвой тещей!

