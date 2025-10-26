День тещі та свекрухи 2025: коли свято і жартівливі привітання для “других мам”

Кожен, хто одружується, разом з чоловіком (дружиною) отримує цілий “букет” родичів, і головною “трояндою” в ньому незмінно стають теща (для чоловіка) і свекруха (для дружини). Добре, якщо у відносинах складається без взаємних шипів. Щоб було саме так — відсвяткуйте разом День тещі та свекрухи. Більше про це незвичайне свято — у нашому матеріалі.

День тещі та свекрухи в Україні: історія свята

День тещі та свекрухи у всьому світі відзначають ось уже майже сто років! Прийшов він в Україну з Америки — там у 1930-х роках редактор однієї з газет штату Техас Джин Хоу відверто пожурився у статті, що існує День матері, але немає такого свята, яке вшановує тещу.

І хоча зазвичай тещі сприймаються жартівливо (чоловіки винахідливі у створенні анекдотів про них), до заснування Дня тещі й свекрухи поставилися вкрай серйозно. Адже насправді після шлюбу теща та свекруха стають другими мамами. І проблема лише в тому, що їм дістаються вже дорослі, і часом доволі норовливі, діти.

Проте факт лишається фактом: теща та свекруха дарують людям найцінніше, що у них є — їхню рідну половинку. І це заслуговує на величезну повагу та подяку. А якщо у відносинах і є трошки перцю — нехай це буде не чилі, а паприка! Підсолоди свої жарти!

З 1934 року Міжнародний день тещі та свекрухи (Mother-In-Law Day) відзначають в останню неділю жовтня. Цьогоріч це 26 жовтня.

День тещі та свекрухи: як святкувати

В Україні день тещі та свекрухи святкують нещодавно, кілька десятків років. Спочатку свято мало винятково жартівливий підтекст, але тепер набуває тепліших, навіть сентиментальних, ноток.

І хоча особливих звичаїв цього дня не існує, стає правилом привітати своїх мам і приділити їм трохи більше уваги.

Подарувати букет квітів, зробити маленький приємний презент, наприклад, запросити до кафе або купити сертифікат у спа-салон. Але і без особливих складнощів — просто коробка цукерок — буде оцінена. Адже, всупереч жартам, більшість вважають своїх тещ хорошими.

День тещі та свекрухи: прикольні та зворушливі привітання зі святом

Дорога наша мама! Вітаємо тебе зі святом — Днем тещі та свекрухи! Будь завжди здорова, не нервуйся через дрібниці — все минеться! Жартуй і радій, більше смійся — це продовжує життя! Частіше балуй себе, а ми обіцяємо тішити тебе! Ми тебе любимо!

***

Дорога теща! Нескінченно вдячний тобі за те, що подарувала мені таку чудову дружину! Якби не твоя дочка, я б досі блукав у пошуках свого ідеалу! Ти найкраща, найдобріша теща! Ти маєш шикарний вигляд, дуже смачно готуєш, любиш і поважаєш мене! І це у нас взаємно! Зі святом тебе! З Днем тещі!

***

Любо моя свекрухо (теща)! Вітаю тебе зі святом! Ти — наша помічниця, опора і найвірніший друг! Ти — любляча і турботлива мама і бабуся, і з легкістю справляєшся з будь-якими труднощами! Для тебе немає проблем, що не вирішуються! А нескінченна доброта робить наш маленький світ кращим і теплішим! Нехай, мамо, твоя енергія ніколи не вичерпується, будь вічно молодою і сильною!

***

Люба моя теща! Вітаю тебе зі святом — Днем ​​тещі та свекрухи! Бажаю, щоб у тебе була безодня здоров’я і ти передала свій сімейний рецепт котлет не тільки онукам, а й правнукам! Щоб ти мене хвалила поза очі, як хвалю тебе я! Щоб ми тебе радували так само сильно, як твоя дача! Любимо і чекаємо в гості!

***

Дорога наша матуся! Найкраща, віддана бабуся! Я щиро дякую тобі за те, що подарувала мені чоловіка! Ти зробила мене щасливою! Ти — моя подруга та порадниця! Нехай у твоєму житті буде багато хорошого, яскравого, світлого! Ми завжди раді бачити тебе! Цілуємо, міцно обіймаємо. любимо!

***

Вітаю з Днем тещі й від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, такою, що розуміє, коханою, веселою і жвавою тещею!

