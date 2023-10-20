Стали другою мамою: привітання з днем народження тещі своїми словами та у віршах

День народження — світле свято, яке, однак, не всі іменинники та іменинниці полюбляють. Але якщо з трепетом та оригінальністю підійти до привітань, то настрій людини, яку вітають, точно підійметься!

Особливо важливо знати, як привітати з днем народження тещу. Привітання з днем народження тещі у віршах та своїми словами шукай далі у матеріалі.

Привітання з днем народження тещі своїми словами

Вітаю вас з днем народження і щиро бажаю, аби щороку причин для радощів ставало все більше, а сум не виникав у вашому житті. Після одруження я отримав не лише чарівну дружину, а й чудову порадницю — тещу. Тож нехай ваше здоровʼя буде міцне, а краса не покидає ваших очей!

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Дорога та рідна теще, вітаю вас із днем народження! Будьте здоровою, щасливою та ніколи не забувайте, як сильно ми вас любимо!

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Вітаю з днем народження мою другу маму, рідну тещу! Щиро бажаю міцного здоровʼя, фантастики у житті, розуміння та підтримки від родини й достатку у сімʼї. Нехай вас ніколи не переслідують незгоди, і кожен день дарує лише досвід та приємні емоції!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Привітання з днем народження тещі у віршах

Мила теща, дорога,

вітаю вас зі святом!

Я бажаю вам здоров’я

і грошей багато.

Нехай доля вам дарує

радість і наснагу,

хай життя буде щасливим,

Ви — гідні поваги!

***

Вітаю тещу дорогу!

Щоб було щастя на стежині,

хай посилає Бог наснагу

найкращій й дорогій людині!

Достатку, миру, згоди Вам,

щоб Ви жили на радість нам.

В добробуті Ви розквітайте,

ми любимо Вас! І Ви це знайте!

***

Ви для мене мамою стали,

щире відношення подарували.

В це свято від душі Вам бажаю:

здоровʼя, натхнення і щастя без краю.

Нехай у Вашім домі панує любов,

хай радість приходить до Вас знов і знов.

Красиві привітання люблять й дівчата. Як привітати свою кохану з днем народження красиво й небанально, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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