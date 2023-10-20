Стали другою мамою: привітання з днем народження тещі своїми словами та у віршах

День народження — світле свято, яке, однак, не всі іменинники та іменинниці полюбляють. Але якщо з трепетом та оригінальністю підійти до привітань, то настрій людини, яку вітають, точно підійметься!
Особливо важливо знати, як привітати з днем народження тещу. Привітання з днем народження тещі у віршах та своїми словами шукай далі у матеріалі.
Вітаю вас з днем народження і щиро бажаю, аби щороку причин для радощів ставало все більше, а сум не виникав у вашому житті. Після одруження я отримав не лише чарівну дружину, а й чудову порадницю — тещу. Тож нехай ваше здоровʼя буде міцне, а краса не покидає ваших очей!
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Дорога та рідна теще, вітаю вас із днем народження! Будьте здоровою, щасливою та ніколи не забувайте, як сильно ми вас любимо!
Вітаю з днем народження мою другу маму, рідну тещу! Щиро бажаю міцного здоровʼя, фантастики у житті, розуміння та підтримки від родини й достатку у сімʼї. Нехай вас ніколи не переслідують незгоди, і кожен день дарує лише досвід та приємні емоції!
Мила теща, дорога,
вітаю вас зі святом!
Я бажаю вам здоров’я
і грошей багато.
Нехай доля вам дарує
радість і наснагу,
хай життя буде щасливим,
Ви — гідні поваги!
Вітаю тещу дорогу!
Щоб було щастя на стежині,
хай посилає Бог наснагу
найкращій й дорогій людині!
Достатку, миру, згоди Вам,
щоб Ви жили на радість нам.
В добробуті Ви розквітайте,
ми любимо Вас! І Ви це знайте!
Ви для мене мамою стали,
щире відношення подарували.
В це свято від душі Вам бажаю:
здоровʼя, натхнення і щастя без краю.
Нехай у Вашім домі панує любов,
хай радість приходить до Вас знов і знов.
Красиві привітання люблять й дівчата. Як привітати свою кохану з днем народження красиво й небанально, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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