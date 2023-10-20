Стали второй мамой: поздравления с днем рождения тещи своими словами и в стихах

День рождения — светлый праздник, который, однако, не все именинники и именинницы любят. Но если с трепетом и оригинальностью подойти к поздравлениям, то настроение человека, которого поздравляют, точно поднимется!

Особенно важно знать, как поздравить с днем рождения тещу. Поздравления с днем рождения тещи в стихах и своими словами ищи дальше в материале.

Поздравления с днем рождения тещи своими словами

Поздравляю вас с днем рождения и искренне желаю, чтобы ежегодно причин для радости становилось все больше, а печаль не возникала в вашей жизни. После бракосочетания я получил не только очаровательную жену, но и замечательную советчицу — тещу. Пусть ваше здоровье будет крепким, а красота не покидает ваших глаз!

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Дорогая и родная теща, поздравляю вас с днем рождения! Будьте здоровы, счастливы и никогда не забывайте, как сильно мы вас любим!

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Поздравляю с днем рождения мою вторую маму, родную тещу! Искренне желаю крепкого здоровья, фантастики в жизни, понимания и поддержки от родных и достатка в семье. Пусть вас никогда не преследуют невзгоды, и каждый день дарит только опыт и приятные эмоции!

Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале.

Поздравления с днем рождения тещи в стихах

Для жены вы просто мама,

Внукам ― бабушка родная,

А со мной — особый случай:

Вы мне тёща дорогая.

Вас сегодня с днем рождения

Горячо я поздравляю!

До ста лет (и даже больше)

В этом мире жить желаю.

***

Моей тёще в день рождения

Отправляю поздравления!

Вместе с ними море счастья,

Пусть не знает жизнь ненастья,

Пусть становится всё краше,

Дом же будет полной чашей,

В нём пусть мир царит, уют,

Смех и радость в нём живут!

И конечно же, с любовью

Желаю крепкого здоровья!

***

Сегодня, теща дорогая,

Желаю Вам всех благ земных

И счастья без конца и края,

Веселья, радостей простых!

Пусть будут силы и здоровье,

Успех во всем Вас будет ждать!

И пусть заботой и любовью

Родные будут окружать!

Красивые приветствия любят и девушки. Как поздравить свою любимую с днем рождения красиво и небанально, мы писали в нашем другом материале.

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