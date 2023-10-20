Стали второй мамой: поздравления с днем рождения тещи своими словами и в стихах

День рождения — светлый праздник, который, однако, не все именинники и именинницы любят. Но если с трепетом и оригинальностью подойти к поздравлениям, то настроение человека, которого поздравляют, точно поднимется!
Особенно важно знать, как поздравить с днем рождения тещу. Поздравления с днем рождения тещи в стихах и своими словами ищи дальше в материале.
Поздравляю вас с днем рождения и искренне желаю, чтобы ежегодно причин для радости становилось все больше, а печаль не возникала в вашей жизни. После бракосочетания я получил не только очаровательную жену, но и замечательную советчицу — тещу. Пусть ваше здоровье будет крепким, а красота не покидает ваших глаз!
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Дорогая и родная теща, поздравляю вас с днем рождения! Будьте здоровы, счастливы и никогда не забывайте, как сильно мы вас любим!
Поздравляю с днем рождения мою вторую маму, родную тещу! Искренне желаю крепкого здоровья, фантастики в жизни, понимания и поддержки от родных и достатка в семье. Пусть вас никогда не преследуют невзгоды, и каждый день дарит только опыт и приятные эмоции!
Для жены вы просто мама,
Внукам ― бабушка родная,
А со мной — особый случай:
Вы мне тёща дорогая.
Вас сегодня с днем рождения
Горячо я поздравляю!
До ста лет (и даже больше)
В этом мире жить желаю.
Моей тёще в день рождения
Отправляю поздравления!
Вместе с ними море счастья,
Пусть не знает жизнь ненастья,
Пусть становится всё краше,
Дом же будет полной чашей,
В нём пусть мир царит, уют,
Смех и радость в нём живут!
И конечно же, с любовью
Желаю крепкого здоровья!
Сегодня, теща дорогая,
Желаю Вам всех благ земных
И счастья без конца и края,
Веселья, радостей простых!
Пусть будут силы и здоровье,
Успех во всем Вас будет ждать!
И пусть заботой и любовью
Родные будут окружать!
Красивые приветствия любят и девушки. Как поздравить свою любимую с днем рождения красиво и небанально, мы писали в нашем другом материале.
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