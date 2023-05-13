Тоже готовы зажигать сцену песнями! Где и когда состоится Детское Евровидение-2023

Сегодня мир узнает имя победителя взрослого Евровидения 2023, но на этом все не заканчивается. Зрителей самого масштабного песенного конкурса мира ждут еще и детские выступления.

Поскольку в прошлом году победу на Детском Евровидении одержал представитель Франции, в 2023 году конкурс будут проводить в Ницце.

Когда детское Евровидение 2023

Организаторы мероприятия уже назначили дату. Детское Евровидение проведут 26 ноября в 17:00 во Дворце Nikaïa на 6000 мест. Дети окажутся на сцене, где раньше выступали артисты с мировым именем: Мадонна, Бейонсе и Дэвид Боуи.

Также стал известен лозунг песенного конкурса в этом году — Герои. Ведь дети, которые участвуют в конкурсе, являются героями как в начале, так и в конце своего пути на Детском Евровидении.

Директор отдела развлечений France Télévisions Александра Редде объяснила, что дети, которые участвуют в конкурсе и поют о важных для всего мира темах — это настоящие герои завтрашнего дня.

А прямо сейчас в нашем материале ты можешь просмотреть онлайн-трансляцию Евровидения-2023.