Теж готові запалювати сцену піснями! Де і коли відбудеться Дитяче Євробачення-2023

Сьогодні світ дізнається ім’я переможця дорослого Євробачення 2023, та на цьому усе не закінчується. На глядачів наймасштабнішого пісенного конкурсу світу чекають ще й дитячі виступи.

Оскільки торік перемогу на Дитячому Євробаченні здобув представник Франції, то у 2023 році конкурс проводитимуть в Ніцці.

Коли дитяче Євробачення 2023

Організатори заходу вже призначили дату. Дитяче Євробачення проведуть 26 листопада о 17:00 у Палаці Nikaïa на 6000 місць. Діти опиняться на сцені, де раніше виступали артисти зі світовим ім’ям: Мадонна, Бейонсе та Девід Боуї.

Також стало відомо гасло пісенного конкурсу цього року — Герої. Адже діти, які залучені в конкурсі, є героями як на початку, так і в кінці свого шляху на Дитячому Євробаченні.

Директорка відділу розваг France Télévisions Олександра Редде пояснила, що діти, які беруть участь у конкурсі та співають про важливі для всього світу теми — це справжні герої завтрашнього дня.

А прямо зараз в нашому матеріалі ти можеш переглянути онлайн-трансляцію Євробачення-2023.