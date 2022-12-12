Шоу-біз

Дитяче Євробачення–2022: хто переміг та як проявила себе Україна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 10:44
Дитяче Євробачення-2022: хто переміг та як виступила Україна

Більше новин
Як підвищити гемоглобін
Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень
День Святого Миколая
Щоб усі були задоволені: ідеї подарунків на Святого Миколая
Калита
На Андріївські вечорниці чи до теплої світлиці: як готується традиційна Калита за рецептом Євгена Клопотенка
Мовлення
Айтівець, а не айтішник. 30+ помилок у мовленні, про які ти можеш не знати — розбираємо з мовознавицею
Дивитись більше

Матеріали по темі

Нацвідбір на Євробачення 2023: учасники презентували пісні у прямому ефірі
Карти розкрито! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Названо імена суддів українського нацвідбору на Євробачення 2023
(Не)очікувана трійка? Переможці голосування за суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
Як проходитиме Нацвідбір на Євробачення-2023
Україна може диктувати тренди та формати — Pianoбой про Нацвідбір на Євробачення-2023

Відео
День Сухопутних військ України 2022: привітання Залужного, Резнікова та Генштабу

Першими підіймають наші прапори над звільненими землями — День Сухопутних військ України
0:03:27
Медики з Дніпра
Рятують бійців від ампутацій! Медики з Дніпра роблять неможливе
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:58
Лікарі без зарплат
Гучний скандал у київській лікарні: чому медики не отримують зарплату
0:03:23
Трускавець
П’ять років без центрального опалення. Як курортний Трускавець виживає без світла
0:03:43
Переселенці з окупованого Запоріжжя
Росіяни поводились, як справжні нацисти… Як гуляйпільці тікали від жахів війни
0:04:16
Медики-переселенці із Запоріжжя відкрили клініку в Києві
Після перемоги нам потрібні здорові громадяни — як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці
0:04:42
Операція на серці
Операція на серці без розсічення грудної клітини: чому іноземці їдуть до України під час війни
Дмитро Лубінець: інтерв’ю про діяльність Червоного Хреста та повернення полонених
Про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених — омбудсмен Дмитро Лубінець
0:03:50
Як жінка з Прикарпаття рятує людей
Єдине, що в нас є — це руки та очі: як жінка з Прикарпаття рятує людей з порушенням зору та будує реабілітаційний центр
Більше відео
Мовлення
Читати далі
Айтівець, а не айтішник. 30+ помилок у мовленні, про які ти можеш не знати — розбираємо з мовознавицею
Коли День Андрія Первозваного: історія свята та традиції
Читати далі
День Андрія Первозванного: історія свята, традиції та що не можна робити у цей день

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь