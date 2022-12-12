Дитяче Євробачення–2022: хто переміг та як проявила себе Україна

За пісенним конкурсом Євробачення спостерігають не тільки європейські країни. Але не менш яскравими є учасники Дитячого Євробачення.

Цей конкурс — аналог звичайного Євробачення, але має головну відмінність. Учасники Дитячого Євробачення мають бути віком до 14 років.

Дитяче Євробачення–2022 пройшло 11 грудня у Єревані (Вірменія) під гаслом Spin The Magiс — Закрути магію. Цьогоріч пісенний конкурс робить свій 20 оберт навколо сонця, тож вибрали саме таке гасло. Символом цьогорічного Дитячого Євробачення стала дзиґа.

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Учасники Дитячого Євробачення–2022

Загалом у Дитячому Євробаченні–2022 взяли участь 16 країн: Нідерланди, Польща, Казахстан, Мальта, Італія, Франція, Албанія, Грузія, Ірландія, Північна Македонія, Іспанія, Велика Британія, Португалія, Сербія, Вірменія та Україна.

Переможець Дитячого Євробачення–2022

Кришталевий кубок Дитячого Євробачення виборов 13-річний Lissandro з Франції. Він підкорив як суддів, так і глядачів своєю запальною піснею Oh Maman. Усього він отримав 203 бали: від журі — 132 і 71 бал від телеглядачів.

Lissandro родом із маленького села Мозель на сході Франції. Підліток уже вміє співати п’ятьма мовами та професійно озвучує мультфільми.

За останні кілька років Франція вдруге перемагає на Дитячому Євробаченні. У 2020 році теж перемогла представниця цієї країни Валентина Тронель. Тож тепер конкурс знову проходитиме у Франції.

Друге місце посіла виконавиця Nare з Вірменії з композицією Dance!

Третє виборола співачка з Грузії Маріам Біґвава з піснею I Believe.

Україна на Дитячому Євробаченні–2022

Україну на Дитячому Євробаченні–2022 представляла 14-річна співачка Злата Дзюнька із міста Рава-Руська Львівської області. Вона виступала під номером 16 і закривала конкурсну частину фіналу.

Злата зі своєю піснею Незламна посіла дев’яте місце, набравши 111 балів (47 від журі та 64 від глядачів).

Режисерами-постановниками номера Злати Дзюньки були Андрій Єрьомін та Юлія Сахарова. Центральний образ номера й пісні — воля. Автори прагнули показати, що навіть дитина може змінювати світ довкола себе.

Під час виступу юної українки на екранах показали відео автомобільного скла з краплями дощу, дитячими малюнками та словами. Авто від’їжджає все далі від дому — від родичів, друзів, знайомих. Фінал номера демонструє, що врешті-решт буде світанок, сонячне світло і вільний політ над землею.

Нагадаємо, попри те, що Україна перемогла на Євробаченні–2022, ми не можемо провести конкурс в нашій країні. Євробачення–2023 пройде у Великій Британії.

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Головне фото: скриншот з відео Junior Eurovision Song Contest