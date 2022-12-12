Детское Евровидение–2022: кто победил и как проявила себя Украина

За песенным конкурсом Евровидение наблюдают не только европейские страны. Но не менее яркими являются участники Детского Евровидения.

Этот конкурс — аналог обычного Евровидения, но имеет главное отличие. Возраст участников Детского Евровидения должен быть до 14 лет.

Детское Евровидение-2022 прошло 11 декабря в Ереване (Армения) под лозунгом Spin The Magiс — Закрути магию. В этом году песенный конкурс делает свой 20 оборот вокруг солнца, поэтому выбрали именно такой лозунг. Символом Детского Евровидения этого года стала юла.

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Участники Детского Евровидения–2022

В Детском Евровидении–2022 приняли участие 16 стран: Нидерланды, Польша, Казахстан, Мальта, Италия, Франция, Албания, Грузия, Ирландия, Северная Македония, Испания, Великобритания, Португалия, Сербия, Армения и Украина.

Победитель Детского Евровидения–2022

Хрустальный кубок Детского Евровидения завоевал 13-летний Lissandro из Франции. Он покорил как судей, так и зрителей своей зажигательной песней Oh Maman. Всего он получил 203 балла: от жюри — 132 и 71 балл от телезрителей.

Lissandro родом из маленького села Мозель на востоке Франции. Подросток уже умеет петь на пяти языках и профессионально озвучивает мультфильмы.

За последние несколько лет Франция снова побеждает на Детском Евровидении. В 2020 году тоже победила представительница этой страны Валентина Тронель. Теперь конкурс снова будет проходить во Франции.

Второе место заняла исполнительница Nare из Армении с композицией Dance!

Третье завоевала певица из Грузии Мариам Бигвава с песней I Believe.

Украина на Детском Евровидении–2022

Украину на Детском Евровидении–2022 представляла 14-летняя певица Злата Дзюнька из города Рава-Русская Львовской области. Она выступала под номером 16 и закрывала конкурсную часть финала.

Злата со своей песней Незламна заняла девятое место, набрав 111 баллов (47 от жюри и 64 от зрителей).

Режиссерами-постановщиками номера Златы Дзюньки были Андрей Еремин и Юлия Сахарова. Центральный образ номера и песни — свобода. Авторы стремились показать, что даже ребенок может изменять окружающий мир.

Во время выступления юной украинки на экранах показали видео автомобильного стекла с каплями дождя, детскими рисунками и словами. Авто уезжает все дальше от дома — от родственников, друзей, знакомых. Финал номера демонстрирует, что в конце все же будет рассвет, солнечный свет и свободный полет над землей.

Напомним, несмотря на то, что Украина победила на Евровидении–2022, мы не можем провести конкурс в нашей стране. Евровидение–2023 пройдет в Великобритании.

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Главное фото: скриншот с видео Junior Eurovision Song Contest