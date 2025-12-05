Discord Checkpoint 2025: как посмотреть свои итоги года

Discord запустил новую функцию Checkpoint 2025 — персонализированный обзор года, напоминающий Spotify Wrapped, где пользователи могут увидеть статистику своих дружб, любимых игр, сообществ и активности за 2025 год. Читай в материале, как посмотреть свои итоги года в Discord.

Как посмотреть итоги года в Discord: пошаговые инструкции

Функция стала доступна с 5 декабря 2025 года и уже вызывает восторг среди миллионов пользователей по всему миру. Официальная страница поддержки Discord объясняет, что это способ подвести итоги года в чатах, голосовых разговорах и совместных играх.

Как посмотреть итоги Checkpoint 2025 на рабочем столе

Обнови Discord до последней версии.

Откройте приложение или веб-версию в браузере.

Ищи флажок (flag icon) в верхнем правом углу экрана рядом с поиском.

Кликни на иконку — и ты сразу попадешь в персонализированный обзор года, где увидишь свою статистику: сколько часов проведено в чатах, топ-друзей, любимые эмодзы и игры.

Как найти и просмотреть Checkpoint 2025 на мобильном устройстве

Обнови приложение Discord в Google Play или App Store.

Открой приложение и топните на свой аватар в нижнем правом углу.

Перейдите к вкладке You (Ты) — там появится баннер Checkpoint.

Тапни на баннер, чтобы открыть обзор: от топ-серверов и голосовых сессий до персональных достижений за год.

Если после закрытия Checkpoint ты захочешь вернуться к нему, на рабочем столе просто кликни на ту же иконку флага, а на телефоне — найди баннер в профиле.

Как поделиться своим Checkpoint 2025

После просмотра обзора Discord предлагает опцию Share (Поделиться) — ты можешь сгенерировать ссылку или изображение с ключевыми моментами и опубликовать их в чатах, серверах или социальных сетях. Это позволяет сравнить статистику с друзьями и создать веселые обсуждения.

Checkpoint 2025 — это не просто игрушка, а способ усилить сообщество. Функция доступна бесплатно для всех имеющих аккаунт и продлится до конца года.

