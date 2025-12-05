Discord Checkpoint 2025: як подивитися свої підсумки року

Discord запустив нову функцію Checkpoint 2025 — персоналізований огляд року, що нагадує Spotify Wrapped, де користувачі можуть побачити статистику своїх дружб, улюблених ігор, спільнот та активності за 2025 рік. Читай у матеріалі, як подивитись свої підсумки року в Discord.

Як подивитися підсумки року в Discord: покрокові інструкції

Функція стала доступною з 5 грудня 2025 року і вже викликає захват серед мільйонів користувачів по всьому світу. Офіційна сторінка підтримки Discord пояснює, що це спосіб підбити підсумки року в чатах, голосових розмовах та спільних іграх.

Як подивитися підсумки Checkpoint 2025 на десктопі

Онови Discord до останньої версії.

Відкрий додаток або веб-версію в браузері.

Шукай іконку прапора (flag icon) у верхньому правому куті екрана поруч з пошуком.

Клікни на іконку — і ти одразу потрапиш до персоналізованого огляду року, де побачиш свою статистику: скільки годин проведено в чатах, топ-друзів, улюблені емодзі та ігри.

Як знайти та переглянути Checkpoint 2025 на мобільному пристрої

Онови додаток Discord у Google Play чи App Store.

Відкрий додаток і тапніть на свій аватар у нижньому правому куті.

Перейдіть до вкладки You (Ти) — там з’явиться банер Checkpoint.

Тапни на банер, щоб відкрити огляд: від топ-серверів і голосових сесій до персональних досягнень за рік.

Якщо після закриття Checkpoint ти захочеш повернутися до нього, на десктопі просто клікни на ту саму іконку прапора, а на телефоні — знайди банер у профілі.

Як поділитися своїм Checkpoint 2025

Після перегляду огляду Discord пропонує опцію Share (Поділитися) — ти можеш згенерувати посилання або зображення з ключовими моментами та опублікувати їх у чатах, серверах чи соціальних мережах. Це дозволяє порівняти статистику з друзями та створити веселі обговорення.

Checkpoint 2025 — це не просто забавка, а спосіб підсилити спільноту. Функція доступна безкоштовно для всіх, хто має акаунт, і триватиме до кінця року.

