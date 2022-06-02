В Киеве продлили время для продажи алкоголя: какие новые временные ограничения

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 июня 2022, 12:30
Продаж алкоголю в Києві
Фото: Unsplash

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