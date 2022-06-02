В Киеве продлили время для продажи алкоголя: какие новые временные ограничения

С сегодняшнего дня, 2 июня, в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

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Напомним, с начала военного положения в Украине запретили продавать алкоголь. Впоследствии в некоторых относительно спокойных областях можно было продавать алкоголь, но с установленными ограничениями во времени.

В столице Украины частичная продажа алкоголя началась 1 апреля. Тогда алкогольные напитки можно было приобрести с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Помни, что употребление алкоголя, особенно в больших объемах, вредно для здоровья, он негативно влияет на нервную систему. Ранее мы рассказывали, что такое алкогольный психоз и как можно помочь человеку.