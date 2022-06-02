У Києві продовжили час для продажу алкоголю: які нові часові обмеження

Відсьогодні, 2 червня, у Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах із 11:00 до 19:00. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зауважив, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

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Нагадаємо, від початку воєнного стану в Україні заборонили продавати алкоголь. Згодом в деяких відносно спокійних областях можна було продавати алкоголь, але зі встановленими обмеженнями в часі.

В столиці України частковий продаж алкоголю розпочався 1 квітня. Тоді алкогольні напої можна було придбати з 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Пам’ятай, що вживання алкоголю, особливо у великих об’ємах, шкідливе для здоров’я, він негативно впливає на нервову систему. Раніше ми розповідали, що таке алкогольний психоз та як можна допомогти людині.