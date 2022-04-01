Продаж алкоголю у Києві дозволили відсьогодні… але частково

З 1 квітня продаж алкоголю у Києві дозволено. Розповідаємо, коли і як можна придбати алкогольні напої у столиці.

Нагадуємо, незадовго після введення воєнного стану в Україні, 28 лютого, у Києві й багатьох областях заборонили продаж алкоголю. Тоді більшість магазинів прибрали його з полиць, хоч з деякими власниками доводилось розмовляти поліції.

Таке рішення було ухвалено, аби уберегти населення під час війни. Хтось на початку війни намагався б ховати свій стрес на дні пляшки, хтось після випивки ставав неконтрольованим і додавав би зайвої роботи правоохоронцям.

Через місяць влада Києва вирішила значно послабити обмеження. Придбати алкоголь у столиці тепер можна з 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Нам усім потрібен тверезий розум, щоб швидко й адекватно реагувати на небезпеку, яка нависла над нами в обличчі російських окупантів.

Тож Вікна закликають не зловживати алкоголем, а робити внесок у нашу спільну перемогу над ворогом. Як це, наприклад, роблять волонтери у Києві.

До речі, пресофіцер 112 бригади ТРО ЗСУ Андрій Ковальов вважає, що відновлення продажу алкоголю у Києві було поспішним рішенням міської влади.

Про це він сказав Вадиму Карп’яку під час телемарафону.